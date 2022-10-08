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Kültür

4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nin ikinci gününde Suzan Kardeş sahne aldı

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (TRAKSEV) düzenlenen "4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali"nin ikinci gününde Suzan Kardeş sahne aldı.

Gökhan Balcı   | 08.10.2022
4. Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nin ikinci gününde Suzan Kardeş sahne aldı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen festivalde Suzan Kardeş, Edirne Büyük Sinagogu'nda sanatseverlerle buluştu.

Kardeş, Balkan ve Yeşilçam şarkıları ile Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Konseri eşi Dilek Kırbıyık ile dinleyen Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda Kardeş'e plaket veren Vali Kırbıyık, Uluslararası Balkan Müzik Festivali'nin Edirne'ye değer katan bir organizasyon olduğunu söyledi.

TRAKSEV Başkanı Serkan Çağrı başta olmak üzere festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kırbıyık, "Bu sahnede olağanüstü yetenekli insanlar var. Bu şehir de zamanında olağanüstü insanlara ev sahipliği yapmış bir şehir. Adrian'a, Fatih Sultan Mehmet'e, Mimar Koca Sinan'a, Atatürk'e ev sahipliği yapmış bir şehir. Bu güzel şehirde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk." diye konuştu.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve çok sayıda müziksever dinledi.

Festival yarın Trakya Ensemble konseriyle devam edecek.

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