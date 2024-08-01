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Kültür

3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması'na başvurular sona erdi

Türkiye İlahiyatlılar Derneğinin (TÜİD) düzenlediği "3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması" için başvurular sona erdi.

Zeynep Rakipoğlu  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması'na başvurular sona erdi

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gençlerin dini bilgi ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın başvuruları 31 Temmuz'da tamamlandı.

30 bin gencin başvurduğu yarışmanın sınavı, 10 Ağustos saat 12.00'de yapılacak.

Çevrim içi yapılacak sınavda, yarışmacılar 60 dakikalık sürede çoktan seçmeli 80 soruyu yanıtlamaya çalışacak. ​​​​​​​

Türkiye genelinde lise öğrencileri ve yetişkinlere yönelik iki ana kategoride düzenlenecek yarışmada, katılımcıların "Nübüvvet'in Işığında Peygamberimin İzinde" isimli eseri okuyarak, bu eser üzerinden hazırlanan sınav sorularını çevrim içi platformda yanıtlamaları bekleniyor.

Yarışma kitabı, "https://ilahiyatyildizlariodulleri.com/" sitesi üzerinden e-kitap formatında ücretsiz okunabileceği gibi matbu olarak da temin edilebiliyor.

Yarışmada dereceye girenler, çeşitli ödüller kazanacak.

Lise kategorisinde birinciye telefon, ikinciye tablet, üçüncüye elektrikli skuter, dördüncüye bluetooth kulaklık, beşinciye akıllı saat, yetişkin kategorisinde ise birinci, ikinci ve üçüncüye umre ziyareti, dördüncüye tablet, beşinciye elektrikli skuter ödülleri verilecek. Ayrıca 81 ilin birincisine kitap seti hediye edilecek.

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