Dolar
34.03
Euro
37.91
Altın
2,571.65
ETH/USDT
2,314.90
BTC/USDT
59,264.00
BIST 100
9,767.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin kısa metraj jürisi açıklandı

"3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali"nin kısa metraj jürisi belli oldu.

Fatih Türkyılmaz  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin kısa metraj jürisi açıklandı

İstanbul

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından Filiz Dağ yönetiminde 30 Eylül-4 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkıları ve İstanbul Bilgi Üniversitesinin desteğiyle gerçekleştirilecek.

Teknoloji ve sanatın bir araya geleceği festivalin kısa film jüri başkanlığını Onur Kırşavoğlu üstlenirken, Nihan Belgin, Umut Beşkırma, Ebru Diken, Deniz Ali Tatar ve Volkan Güney Eker bu yılki kısa metraj film jürisini oluşturacak.

Sanat yönetmenliğini Balım Tanrıöver ile Gizem Ertürk'ün üstlendiği festivale dair detaylı bilgiye "https://us3f.com" adresinden erişilebilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Panathinaikos-Maccabi maçında açılan pankarta tepki
İYİ Parti "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenleyecek
Yeni Ankara Adalet Sarayının temeli 19 Eylül'de atılacak
Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 63. yılında İstanbul'da anıldı

Benzer haberler

3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin kısa metraj jürisi açıklandı

3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin kısa metraj jürisi açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılında çeltik üretimimizde 980 bin ton rekolte bekliyoruz

Altın Portakal'da Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi belirlendi

Altın Portakal'da yarışma dışı gösterimlerde sinemaseverlerle buluşacak filmler belirlendi

Altın Portakal'da yarışma dışı gösterimlerde sinemaseverlerle buluşacak filmler belirlendi
31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 12 binin üzerinde izleyici hedefleniyor

31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 12 binin üzerinde izleyici hedefleniyor
Kahve festivalleri bu yıl 4 ayrı şehirde gerçekleştirilecek

Kahve festivalleri bu yıl 4 ayrı şehirde gerçekleştirilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet