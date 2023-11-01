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Kültür

27. Uluslararası Ankara Caz Festivali 15 Kasım'da caz tutkunlarıyla buluşacak

Bu yıl 27'incisi gerçekleştirilecek "Uluslararası Ankara Caz Festivali" 15 Kasım'da başlayacak.

İsa Toprak  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
27. Uluslararası Ankara Caz Festivali 15 Kasım'da caz tutkunlarıyla buluşacak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Caz Derneğinin bakanlık desteğiyle düzenlediği festivalin teması "Caz ve Özgürlük" olacak.

Caz müziğin önemli isimlerinden Kerem Görsev'in 15 Kasım'daki konseriyle dinleyicilerle buluşacak ve 10 gün sürecek olan festival, konserlerden söyleşilere, sergilerden eğitim etkinliklerine kadar birçok programla müzikseverleri ağırlayacak.

Festivale CP Ankara Hotel, Altınel Hotel & Convention Center, Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Türk Amerikan Derneği, Last Penny Büklüm, Samm's Bistro ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi mekanlar ev sahipliği yapacak.

Konser biletlerinin "biletinial.com" internet sitesi üzerinden satışa sunulduğu festivalde birçok etkinlik de ücretsiz olacak.

Festivalin dijital söyleşileri de Caz Derneğinin YouTube kanalından yayımlanacak.

27. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin programına "www.cazdernegi.org" adresinden ulaşılabilecek.

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