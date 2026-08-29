23. Gümüşlük Müzik Festivali Antik Taş Ocağı'nda iki ayrı konserle devam etti 23. Gümüşlük Müzik Festivali, Antik Taş Ocağı'nda düzenlenen iki ayrı konserle sürdü.

Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle devam eden festival, İsviçreli keman sanatçısı Gwendolyn Masin ve piyanist Faruk Kalaycı ikilisi ile opera sanatçısı Ekin Su Paker ve piyanist Fügen Yiğitgil, Antik Taş Ocağı'nda Bodrumlu klasik müzikseverlere birer gün arayla müzik ziyafeti sundu.

Gümüşlük'ün tarihi mekanında sahneye çıkan Masin ve Kalaycı, verdikleri konserde Bach, Mozart, Glass, Beethoven ve Ravel'in eserlerine yer verdi.

Türk Alman opera sanatçısı Paker ve piyanist Yiğitgil de R. Strauss, G. Mahler, A. Ş. Gürmeriç, W. A. Mozart, G. Verdi, R. Wagner, A. Dvorak, P. Mascagni, G. Gershwin, L. Bernstein, A. Catalani, A. Piazzolla ve F. Lehar'dan eserlerle izleyici karşısına çıktı.

Sanatçıların performansları izleyenler tarafından beğeni topladı.

Festival, 6 Eylül'e kadar devam edecek.