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Kültür

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Macar piyanist Gabor Farkas'ı konuk etti

20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Macar piyanist Gabor Farkas konseriyle devam etti.

Ali Ballı  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Macar piyanist Gabor Farkas'ı konuk etti

Muğla

Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, "Taşta" konserleri serisinde kendi kuşağının en iyilerinden biri olarak gösterilen Macar piyanist Farkas'ı ağırladı.

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi desteğiyle Türkiye'ye davet edilen piyanist Gabor Farkas, Antik Taş Ocağı'nda Bodrumlu klasik müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Klasik müzikte özellikle romantik döneme vurgu yapan, seçkin ve çok geniş repertuvara sahip, kendi kuşağının en iyi piyanistlerinden biri olarak gösterilen Farkas, konserinde Liszt, Debussy, Ravel, Bach gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.

Festival, 28 Ağustos'a kadar sürecek.

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