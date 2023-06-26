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Kültür

"2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" 26 Eylül'de başlayacak

Fantastik hikayelerin bilim ve sanatla bir araya geleceği "2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali", 26-29 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
"2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" 26 Eylül'de başlayacak

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğinin organizasyonuyla gerçekleşecek festivalde, "Ulusal Senaryo Yarışması"na başvurular alınmaya başladı.

Yarışmaya, süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryolarla 31 Temmuz'a kadar katılım sağlanabilecek.

Başkanlığını, Fantazya ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) Başkanı Barış Müstecaplıoğlu'nun üstleneceği jüride, Buket Uzuner, Pelin Batu, Afşin Kum, Doğu Yücel, Aslı Tohumcu ve Ömür Kurt da yer alacak.

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