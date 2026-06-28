"15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın (UTOİFY) ödüllü ve sergilenmeye değer eserleri, DenizBank Genel Müdürlüğünde yer alan Galeri Deniz'de sanatseverlerle buluştu.

"15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Yarışması" sergisi, Galeri Deniz'de açıldı "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın (UTOİFY) ödüllü ve sergilenmeye değer eserleri, DenizBank Genel Müdürlüğünde yer alan Galeri Deniz'de sanatseverlerle buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından DenizBank'ın desteğiyle düzenlenen "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"nın (UTOİFY) ödüllü ve sergilenmeye değer eserleri, DenizBank Genel Müdürlüğünde yer alan Galeri Deniz'de sanatseverlerle buluştu.

"Bereket Yüzyılı" temasıyla düzenlenen yarışmada tarım, orman, toprak ve su konulu eserler yer alıyor. Seçici kurul tarafından değerlendirilen binlerce eser arasından 13'ü ödüle layık görüldü, bir eser de "Bakan Özel Ödülü"nü kazandı.

Sergide ödül alan çalışmaların yanı sıra jüri tarafından seçilen 105 eser de beğeniye sunuluyor.

Serginin açılışında konuşan DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, 25 yıldır tarım bankacılığının içinde yer almaktan ve bu alana katkı sağlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Tarıma iş alanı olarak bakmadıklarını belirten Baştuğ, şöyle devam etti:

“Tarımın ekonomik ve sosyal boyutlarının, gıda güvenliğinin, suyun insanlar ve toplumlar için ne ifade ettiğinin farkındayız. Tarımda güçlü olmayan hiçbir ülkenin ileride gücünü devam ettirme şansı yok. Bu bilinçle ülkemizin tarımına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bunu yaparken yaşadığımız tarımsal dünyanın özelliklerini bazen önünden geçerken dahi görmüyoruz, görmezden geliyoruz, farkında olmuyoruz. Bu sergi, aslında bazen farkında olmadan yaşadığımız cenneti, ıskaladıklarımızı bize gösteriyor.”

“Fotoğraf belgedir ve burada yapılan çalışmalar arşivlerde yerini alacaktır”

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu da 2009'dan bu yana DenizBank ile yürütülen bu ortaklığın Türkiye'nin sanatsal ve tarımsal hafızası için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çolakoğlu, insanın düşünce dünyasının bilimle, duygu dünyasının ise sanatla geliştiğine dikkati çekerek, yarışmanın insanların estetik ve duygusal yönlerini güçlendirmek amacıyla başlatıldığını anlattı.

Yarışmayla özellikle gençlerin Tarım ve Orman Bakanlığının çalışma alanlarına ilgisinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Çolakoğlu, dikkatin ilgiye, ilginin bilgiye, bilginin ise zamanla üretim ve mesleğe dönüşebileceğini vurguladı.

Çolakoğlu, yarışmanın dijital arşiv oluşturduğuna işaret ederek, "Bundan 50-100 yıl sonra gençlerimiz, gelecek kuşaklarımız geriye dönüp baktıklarında ve 'Bu ülkede tarımla ilgili ne yapılmış?' dediklerinde bizim kataloglarımız orada olacak. Her yıl çıkardığımız bu katalogları tarayan herkes, orada bile tarım serüvenini görme imkanı bulacak. Fotoğraf belgedir ve burada yapılan çalışmalar arşivlerde yerini alacaktır." diye konuştu.

Nisan ayı itibarıyla başlayan "16. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na müracaatlar, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Bu yıl "Kadının Emeği, Tarımın Geleceği" ana temasıyla düzenlenen yarışma, bireysel ve toplumsal duyarlılığın gelişmesini amaçlıyor.

"Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ve "DenizBank Çalışanları" olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen yarışmaya katılımcılar, tarım, orman, hayvancılık, toprak, su, gıda ve köy yaşamı temalı fotoğraflarıyla başvuru yapabilecek.

Toplam ödülün 1 milyon 735 bin Türk lirası olacağı açıklanan yarışmanın sonuçları, 28 Eylül-28 Ekim'de açıklanacak.

Yarışma şartlarına ve detaylı katılım koşullarına "www.tarimormaninsan.com" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.