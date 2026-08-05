Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca 8-15 Kasım'da düzenlenecek "14. Boğaziçi Film Festivali"nin ulusal ve uluslararası yarışma kategorileri için başvurular 15 Eylül'e kadar devam edecek.

"14. Boğaziçi Film Festivali"nin yarışma başvuruları 15 Eylül'e kadar sürecek Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca 8-15 Kasım'da düzenlenecek "14. Boğaziçi Film Festivali"nin ulusal ve uluslararası yarışma kategorileri için başvurular 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Festival kapsamında, Türkiye ve dünya sinemasından yapımların gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşiler düzenlenecek.

Festivalin yarışma bölümünde Ulusal Uzun Metraj Film, Uluslararası Uzun Metraj Film, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film olmak üzere 4 kategoride başvuru kabul edilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 1 Ocak 2025'ten sonra tamamlanan yapımlar başvurabilecek. Yarışmada, Altın Yunus En İyi Film Ödülü'nün yanı sıra en iyi yönetmen, senaryo, kadın oyuncu, erkek oyuncu, görüntü yönetmeni ve kurgu dallarında ödüller verilecek.

Süre sınırlaması bulunmayan Türkiye yapımı belgesellerin katılımına açık Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ise En İyi Ulusal Belgesel Film ve Jüri Özel Ödülü sahiplerini bulacak.

Kısa Film Yarışması'nda En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film ve En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülleri verilirken, yarışmaya seçilen tüm filmler Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de değerlendirilecek. Kısa Film yarışmasında yer alan yapımlardan biri için ayrıca İstanbul Medya Akademisi tarafından Genç Yetenek Ödülü verilecek.

Festivalin yarışma kategorilerine başvurular, 15 Eylül'de sona erecek.