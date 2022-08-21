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Kültür

12. Pekin Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Çin'de düzenlenen 12. Pekin Uluslararası Film Festivali'nde, 9 dalda verilen Tietan (Gök Tapınağı) Ödüllerinin kazananları açıklandı.

Emre Aytekin   | 21.08.2022
12. Pekin Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Pekin

Ödüller, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle film ekiplerinin çevrim içi video bağlantılarıyla katıldığı törende yarışma bölümünde yer alan 16 filmden 7'si ödüle layık görüldü.

Finlandiya yapımı "Blind Man Who Didn't Want To See Titanic" (Titanic'i görmek istemeyen kör adam), "En İyi Film" ödülünü kazanırken, filmin senaristi Teemu Nikki, "En İyi Senaryo", başrol oyuncusu Petri Poikolainen, "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu.

Fransız yönetmen Fabien Gorgeart, "The Family" (Aile) filmiyle "En İyi Yönetmen", İsviçreli Silvan Hillmann, "Unrest" (Huzursuzluk) ile "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve Fransız kompozitör Irene Dresel "Full Time"" (Tam zamanlı) ile "En İyi Müzik" ödülüne layık görüldü.

Çinli aktris Vu Yanşu, "Song of Spring" (Bahar şarkısı) filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu", Bolivyalı aktör Santos Choque, "Utama" ile "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ve Amerikalı aktis Sigourney Weaver, "Call Jane" (Jane'i ara) ile "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı.

İsviçre yapımı "Unrest" filmine ayrıca "Sanata Katkı" ödülü verildi.

Festivalin yarışma bölümü seçkisinde yer alan, Türk yönetmen Emre Kayış'ın 2021 yapımı "Anadolu Leoparı" filmi, ödül kazanamasa da festivaldeki gösterimlerinde seyircinin beğenisini topladı.

"Anadolu Leoparı", 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde "Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) Ödülü" ve 2021 Antalya Film Festivali'nde ise "En İyi İlk Film Ödülü" kazanmıştı.

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