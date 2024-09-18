Dolar
34.08
Euro
37.99
Altın
2,576.10
ETH/USDT
2,301.70
BTC/USDT
59,874.00
BIST 100
9,789.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü ve divan kurulunun eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Kültür

12. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışma jüri başkanı Atalay Taşdiken oldu

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "12. Boğaziçi Film Festivali"nin Ulusal Yarışma Jürisi'ne yönetmen ve yapımcı Atalay Taşdiken başkanlık edecek.

Ahmet Esad Şani  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
12. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışma jüri başkanı Atalay Taşdiken oldu

İstanbul

Festivalden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen festivalde, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklere yer verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, Taşdiken'in ulusal jüri başkanı olmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, jüriye başarılar diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivale ilişkin tüm gelişmelere "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesaplarından erişilebilir.

Atalay Taşdiken hakkında

Yönetmenliğe reklam filmleriyle başlayan Taşdiken, 1993'te senarist ve yönetmen kimliğiyle "5 Numaralı Kamp" adlı yapıma imza attı. Mehmet Niyazi Özdemir'in "Ölüm Daha Güzeldi" kitabından uyarlanan film, SSCB döneminde Azerbaycan'da verilen özgürlük mücadelesini anlatıyordu.

Taşdiken, 2008 yapımı ilk sinema filmi "Mommo- Kız Kardeşim" ile 2009 Nürnberg Türk Alman Film Festivali'nde En İyi Film ve Seyirci Ödülünü, 2009 Adana Altın Koza Film Festivali'nde Seyirci Ödülü'nü, 2010 Würzburg International Filmweekend'de Seyirci Ödülü'nü kazandı.

Usta yönetmenin 2013 yapımı "Meryem" filmi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Müzik ve Avni Tolunay Jüri Özel ödülleriyle döndü, Nürnberg Türk Alman Film Festivali'nde ise Seyirci Ödülü'nün sahibi oldu.

"Arama Moturu" ile 2016'da gelenek-modernite çatışmasına farklı bir perspektiften yaklaşan usta yönetmen, kendi köyünde çektiği filmde oyuncu olarak da köylülere yer verdi.

Yönetmen 2020 tarihli "Kar Kırmızı" filminde ise insanın yalnızlığını ve çaresizliğini, karlar içinde bir ortamda tasvir etti. Kar beyazının örttüğü karanlık gerçeklerin peşindeki Yusuf'u Mehmet Usta'nın canlandırdığı filmde, Ahmet Mümtaz Taylan, Rıza Sönmez ve Ümit Çırak da rol aldı.

Taşdiken, son filmi "Hara"da ise sevdiği atın satılması ve ebeveynlerinin ayrılığıyla mücadele eden bir kızın yaşadıklarını işledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Palamut avında bu sezon bolluk yaşanıyor
Avustralyalı tanık O'Sullivan, İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi'yi katlettiği anları anlattı
THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi uçakta zorluk çıkaran yolcu tutuklandı
TCG ALEMDAR, DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatında denizaltı kurtarma eğitimleri icra etti

Benzer haberler

12. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışma jüri başkanı Atalay Taşdiken oldu

12. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışma jüri başkanı Atalay Taşdiken oldu

Saraybosna'daki belgesel festivalinde AA'nın "Kanıt" belgeseli gösterildi

Filistin'in acılarına odaklanacak Saraybosna'daki belgesel festivali yarın başlıyor

12. Boğaziçi Film Festivali'ne başvurular 20 Eylül'e kadar devam edecek

12. Boğaziçi Film Festivali'ne başvurular 20 Eylül'e kadar devam edecek
Saraybosna'daki festivalde AA'nın "Kanıt" belgeseli izleyiciyle buluşacak

Saraybosna'daki festivalde AA'nın "Kanıt" belgeseli izleyiciyle buluşacak
AA Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Balkan Haber Ajansları Birliği’nin dönem başkanlığına yeniden seçildi

AA Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Balkan Haber Ajansları Birliği’nin dönem başkanlığına yeniden seçildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet