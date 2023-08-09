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Kültür

"11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali" için başvurular başladı

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından bu yıl 11.si düzenlenen "Uluslararası İpekyolu Film Festivali", 15-18 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
"11. Uluslararası İpekyolu Film Festivali" için başvurular başladı

İstanbul

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen festivale başvurular alınmaya başladı.

İstanbul’da gerçekleşecek festivalde, İpekyolu coğrafyasından seçilen filmler gösterilecek.

Festivalin bu yılki afiş tasarımında Kırgızistan’daki Cengiz Aytmatov Müzesi bahçesinde yer alan, Göktürk döneminden kalma Umay Ana heykeli kullanılacak.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde 10 ayrı dalda ödüllerin takdim edileceği festivalde, jürinin seçtiği bir filme “İpekyolu Kardeşlik Ödülü” verilecek.

Festivale 1 Ekim’e kadar başvuru yapılabilecek. Detaylı bilgiye “setem.org.tr” adresinden ulaşılabilecek.

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