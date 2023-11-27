Dolar
28.91
Euro
31.68
Altın
2,016.20
ETH/USDT
2,022.80
BTC/USDT
36,942.00
BIST 100
8,067.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

11. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri açıklandı

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 11. Boğaziçi Film Festivali'nde "Altın Yunus" için yarışacak ulusal filmler belli oldu.

Ahmet Esad Şani  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
11. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri açıklandı

İstanbul

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre festival, 8-16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşileriyle seyircilerini ağırlayacak festivalin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda "En İyi Film Ödülü" için 8 film yarışacak.

Festival seçkisinde İsmail Doruk'un "60 Gün", Umut Evirgen'in "Annesinin Kuzusu", Mesut Keklik'in "Bölge", Tufan Şimşekcan'ın "Ceylin", Yiğit Küçükkibar'ın "Gün Batımına Birkaç Gün Kala", Mehmet Demir Yılmaz'ın "Kum Zambağı", Nursen Çetin Köreken'in "Üç Arkadaş", Miraç Atabey'in "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri yer alacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden "Bölge", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala", "Kum Zambağı" "Üç Arkadaş" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri dünya prömiyerlerini, "60 Gün" ise Türkiye prömiyerini 11. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla ulusal yarışmada Akli Film'in destekleriyle verilen "En İyi İlk Film Ödülü" için de yönetmenlerinin ilk uzun metrajları olan "Bölge", "Ceylin", "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri yarışacak.

"En İyi Film"e 200 bin lira ödül verilecek

Boğaziçi Film Festivali'nde her yıl sinemanın yeni ve nitelikli filmlerini seyirciyle buluşturmak ve Türk sinemasının ulusal ve uluslararası görünürlüğünü arttırmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda büyük ödül olarak "En İyi Film"e verilen Altın Yunus'un yanı sıra 200 bin lira para ödülü verilecek.

Jüri değerlendirmelerinin ardından "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Artistik Direktörü Samed Karagöz, tüm yarışma kategorilerinde ödül tutarlarını arttırdıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu ve Türkmedyanın ana medya sponsorluğu ile gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'nun 4 ilçesinde denizin taşmasıyla oluşan zarar giderilmeye çalışılıyor
Ordu'da fırtına sonrası hasar tespitine başlandı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi sadece kağıt üzerinde
İzmir'de denizin taşması sonucu su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, Aybüke öğretmenin memleketi Çorum'da gösterime girdi

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, Aybüke öğretmenin memleketi Çorum'da gösterime girdi

11. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmleri açıklandı

Yönetmen Derviş Zaim: İsrail'in yaptığı muamelenin kabul edilmesi mümkün değil

Şehit Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" Öretmenler Günü'nde vizyona giriyor

Şehit Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben" Öretmenler Günü'nde vizyona giriyor
Yönetmen ve yapımcı Atilla Gökbörü: Sanatçılığın emekliliği yok

Yönetmen ve yapımcı Atilla Gökbörü: Sanatçılığın emekliliği yok
Şehit Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek

Şehit Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan film Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet