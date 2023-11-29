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Kültür

11. Boğaziçi Film Festivali'nin akreditasyon süreci başladı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 8-16 Aralık'ta düzenlenecek 11. Boğaziçi Film Festivali'nde basın ve sinema endüstrisine yönelik akreditasyon süreci başladı.

Salih Şeref  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
11. Boğaziçi Film Festivali'nin akreditasyon süreci başladı

İstanbul

Film gösterimleri ve söyleşileri takip etmek isteyenler, 6 Aralık'a kadar www.bogazicifilmfestivali.com adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek.

Festivalde, Türk ve dünya sinemasında son dönemde ilgi çeken yapımlar izleyiciyle buluşacak. Detaylı bilgiye www.bogazicifilmfestivali.com ile festivalin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.



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