11. Boğaziçi Film Festivali'nin akreditasyon süreci başladı
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 8-16 Aralık'ta düzenlenecek 11. Boğaziçi Film Festivali'nde basın ve sinema endüstrisine yönelik akreditasyon süreci başladı.
İstanbul
Film gösterimleri ve söyleşileri takip etmek isteyenler, 6 Aralık'a kadar www.bogazicifilmfestivali.com adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğu, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek.
Festivalde, Türk ve dünya sinemasında son dönemde ilgi çeken yapımlar izleyiciyle buluşacak. Detaylı bilgiye www.bogazicifilmfestivali.com ile festivalin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.
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