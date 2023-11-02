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Kültür

"11. Boğaziçi Film Festivali" 8-16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen "Boğaziçi Film Festivali", 8-16 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
"11. Boğaziçi Film Festivali" 8-16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterileceği ve söyleşilerin yapılacağı festivalde, 5 ayrı kategoriye başvurular alınacak.

"Ulusal Uzun Metraj", "Uluslararası Uzun Metraj", "Ulusal Kısa Kurmaca Film", "Uluslararası Kısa Kurmaca Film" ve "Belgesel Film" kategorilerindeki eserler ön jüri tarafından değerlendirilecek.

Geçen yıl 1 Ocak'tan sonra tamamlanmış filmlerin katılabileceği "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda eserler, "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü"nü almak jüri karşısına çıkacak. "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında da çeşitli para ödülleri dağıtılacak.

Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada Akli Film tarafından para ödülüyle desteklenen "En İyi İlk Film Ödülü" de verilecek.

Festival 8-16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Festivale başvurular başladı

Festivalde yarışmak isteyen filmler için başvuru ekranı "bogazicifilmfestivali.com" adresinden erişime açıldı. 17 Kasım'a kadar devam edecek başvurular ön jüri tarafından değerlendirildikten sonra yarışmaya seçilen filmler kamuoyuna duyurulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği 11. Boğaziçi Film Festivali'nden gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere "bogazicifilmfestivali.com" ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilecek.

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