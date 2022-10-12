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Kültür

10. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası jürisi açıklandı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "10. Boğaziçi Film Festivali"nin uluslararası yarışma jürisi belli oldu.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 12.10.2022
10. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası jürisi açıklandı

İstanbul

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festival, 21-28 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

"Uzun Metraj Film Yarışması" jürisinde, Sidney Film Festivali Direktörü Nashen Moodley, Locarno Film Festivali'nden altı ödülle ayrılan "Nothing Personal" ve dünya prömiyerini 64. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren "Code Blue" filmlerinin yönetmeni Urszula Antoniak, yapımcılığını üstlendiği EFA ödüllü filmi "Requiem for Mrs. J." ile 2017'de Oscar adayı olan Avrupa Film Eleştirmenleri Federasyonu (FEDEORA) Başkan Yardımcısı Nenad Dukic, Summer Film School Uherske Hradiste Program Direktörü Jan Jilek ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Ana Sanat Dalında akademik kariyerini sürdüren Prof. Dr. Şükrü Sim yer alıyor.

Festivalin "Kısa Kurmaca Film Yarışması" jürisi ise "Anadolu Leoparı" filmiyle dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Toronto Film Festivali'nden FIPRESCI ödülü ile alan Emre Kayiş, ikinci kısa filmi "Displaced" ile 37. Sundance Film Festivali'nde "En İyi Kurmaca Olmayan Ödülü" ve 9. Boğaziçi Film Festivali'nde "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"nü kazanan yönetmen Samir Karahoda, Toronto Film Eleştirmenleri Derneği tarafından 2017'de "Jay Scott Ödülü"ne layık görülen, 3. uzun metrajlı filmi "MS Slavic 7" ile 69. Berlin Film Festivali'nde prömiyerini yapan yönetmen Sofia Bohdanowicz'ten oluşuyor.

Festivalde "En İyi Ulusal Belgesel Film" ve "Jüri Özel Ödülleri" de verilecek

Bu yıl ilki düzenlenen "Ulusal Belgesel Yarışması"nda "En İyi Ulusal Belgesel Film" ve "Jüri Özel Ödülleri" sahiplerini bulacak.

Yarışma jürisinde, uluslararası belgesel filmlerin yapımcılığını üstlenen, çektiği ilk uzun metraj belgesel "Bekleyiş" ile birçok ödül kazanan Aslı Akdağ, dünya prömiyerini 25. Saraybosna Film Festivali'nde yapan "Dilsiz" filmi ile "Miraciyye Saklı Miras" ve "Maşuk'un Nefesi" belgesel filmlerinin yönetmeni Murat Pay ve "Yangın Yerinde Orkideler" filminin yönetmeni Selin Şenköken yer alıyor.

Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Federasyonu tarafından Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'ndan bir filme festivalde bu yıl ilk kez "FEDEORA Ödülü" verilecek. FIPRESCI ve FEDEORA üyesi, akademisyen Rıza Oylum, sinema yazarı Sergey Lavrentiev ve film eleştirmeni Ştefan Dobroiu'dan oluşan jüri kazanacak filmi belirleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığıyla gerçekleştirilen festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

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