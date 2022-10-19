10. Boğaziçi Film Festivali 21 Ekim'de başlıyor
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 10. Boğaziçi Film Festivali, 21-28 Ekim'de gerçekleşecek.
İstanbul
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 10. Boğaziçi Film Festivali, 21-28 Ekim'de gerçekleşecek.
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalde, Türkiye ve dünya sinemasından seçkin örneklerin gösterimlerinin yanı sıra ustalık sınıfları ve söyleşiler de yapılacak.
Festivalin açılışı, yönetmen Michal Blasko'nun yabancı bir ülkede yeni bir hayat kurmaya çalışan Irinia'nın ailesini korumakla gerçekleri bulmak arasında kalmasını işleyen ve prömiyerini 79. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştiren "Victim" filmiyle yapılacak.
Semih Kaplanoğlu'nun başkanlık edeceği ve Christian Jeune, Zeynep Atakan, Biket İlhan ile Irmak Zileli'den oluşan jürinin karşısına çıkacak Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda Ümit Köreken'in "Bir Umut", Cüneyt Karakuş'un "Eflatun", Atalay Taşdiken'in "Hara", Ümran Safter'in "Kabahat", Selcen Ergun'un "Kar ve Ayı", Özcan Alper'in "Karanlık Gece", Cem Demirer'in "Mendirek", Olgun Özdemir'in "Tatlı Süt Köpüğü", Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik'in "Tebessüm", Hakan Kerim Karademir'in "Uçuş 811" filmleri yarışacak.
"Eflatun", "Tebessüm" ve "Uçuş 811" filmlerinin dünya prömiyeri, "Tatlı Süt Köpüğü"nün ise Türkiye prömiyeri festivalde gerçekleşecek.
Yönetmenlik kariyerinin başındaki isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla ulusal yarışmada Akli Film'in desteğiyle verilen "En İyi İlk Film Ödülü" için, yönetmenlerinin ilk uzun metrajları olan "Eflatun", "Tebessüm", "Kabahat", "Kar ve Ayı" ile "Uçuş 811" yarışacak.
Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından verilecek "FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü"nü Osman Subaşı, Ramazan Arman ve Sevinç Gül Akdere, Film Yönetmenleri Derneğince verilecek "FİLM–YÖN En İyi Yönetmen Ödülü"nü ise Raşit Çelikezer, Aydın Sayman ve Kubilay Erkan Yazıcı'dan oluşan jüri belirleyecek.
Sinema Yazarları Derneğince, sinema araştırmacısı Agah Özgüç anısına ilki verilecek SİYAD Ödülü'nü Ali Can Sekmeç, Ali Ulvi Uyanık ve Engin Ayça seçecek.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için 10 film yarışacak
Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda Davit Pirtskhalava'nın "A Long Break", Youssef Chebbi'nin "Ashkal", Philip Scheffner'in "Europe", Bianca Lucas'ın "Love Dog", Lola Quivoron'ın "Rodeo", Noemi Veronika Szakonyi'nin "Six Weeks", Ilgar Najaf'ın "Sughra's Sons", Mihai Mincan'ın "To The North", Milos Pusic'in "Working Class Heroes", Michal Blasko'nun "Victim" filmleri yer alıyor. Yarışma jürisi Nashen Moodley, Urszula Antoniak, Nenad Dukic, Jan Jilek ve Şükrü Sim'den oluşuyor.
Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Federasyonu tarafından Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki bir filme bu yıl ilki verilecek FEDEORA Ödülü'nü alacak ismi Rıza Oylum, Sergey Lavrentiev ve Stefan Dobroiu belirleyecek.
Kısa Kurmaca Film Yarışması'nın jürisi Emre Kayiş, Samir Karahoda ve Sofia Bohdanowicz'den oluşacak.
Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması'nda Emre Sefer' "Babamın Öldüğü Gün", Barış Kefeli ve Nükhet Taneri' "Ben Tek Siz Hepiniz", Kasım Ördek "Birlikte, Yalnız", Yağmur Mısırlıoğlu "Bugün Değil", Özgürcan Uzunyaşa "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada", Alkım Özmen "Gece Babamızı Ararken", Bünyamin Bayansal "Görmediniz", Umut Beşkırma "İleride Bir Karaltı Gördüm", Benhür Bolhava "Koyun", Turan Haste ise "Karaltı" filmleriyle yer alacak.
Uluslararası Kısa Kurmaca Yarışması'nda ise Vytautas Katkus'un "Cherries", Zhenia Kazankina'nın "Continuity of Parks", Zoel Aeschbacher'in "Fairplay", David Doutel ve Vasco Sa'nın "Garrano", Sara Shabani'nin "Giant & The Seed", Total Refusal'ın "Hardly Working", Anna Fernandez De Paco'nun "I Didn't Make It To Love Her", Joao Gonzalez'in "Ice Merchants", Alireza Kazemipour'un "Split Ends", Giulia Grandinetti'nin "Tria" filmleri jüri karşısında olacak.
Ulusal Belgesel Yarışması'nda 8 film yer alıyor
Ulusal Belgesel Yarışması'nda Mehmet Güreli'nin "Bir Zamanlar Yeşilçam: Abdurrahman Keskiner", Mahmut Fazıl Coşkun'un "Crossroads", Metin Dağ'ın "Kaf Kaf", Nihan Belgin'in "Karanlık Kutunun Doğu Serüveni", Gülben Arıcı'nın "Kennedy'nin Doğuşu", Hazar Uyar'ın "Plaza Köylüleri", Charles Emir Richards'ın "Suriyeli Kozmonot", Deniz Telek'in "Suyu Bulandıran Kız" filmleri yarışacak. Yarışma jürisi Aslı Akdağ, Murat Pay ve Selin Şenköken'den oluşuyor.
Eylül ayında yaşamını yitiren Jean-Luc Godard'ın anısına, 1960 yapımı ilk filmi "Serseri Aşıklar" ile 71. Cannes Film Festivali'nde "Special Palme d'Or Ödülü" kazandıran 2018 yapımı son filmi "İmgeler ve Sözcükler" filmleri özel bölümde seyirciyle buluşacak.
Biket İlhan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş sürecinde Türk tıbbının modernleşmesine ve kadınların hayatına birçok şekilde katkıda bulunan Doktor Besim Ömer Paşa'nın hayatını ve çalışmalarını anlatan belgeseli "Bir Hekimin Anıları", festivalin onur konukları olan Ildiko Enyedi'nin "The Story of My Wife" ve Lav Diaz'ın "When The Waves Are Gone" filmleri de özel gösterimlerde sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
Pitching Platformu'nda yönetmen Alkım Özmen ve yapımcı Samet Hamiş'in "Benim Mutlu Ailem", yönetmen Yeşim Tonbaz ve yapımcı Yeşim Aktaş'ın "Hacer", yönetmen Hasan Serin ve yapımcı Önder Önsal'ın "Hasan", yönetmen Murat Uğurlu ve yapımcı Büke Akşehirli'nin "İskeletin Türküsü", yönetmen ve yapımcı Halit Eke'nin "Jackson Kara Orkestrası", yönetmen Ömer Sami Ciminli ve yapımcı Yelin McKay'in "Rüzgarla Beraber", yönetmen ve yapımcı Fatih Özcan'ın "Saçma", yönetmen Murat Eroğlu ve yapımcı Baran Mayda'nın "Toprağın Tuzu" filmleri yarışacak. Filmleri Avital Bekerman, Faruk Güven ile Gyda Velvin Myklebust'tan oluşan jüri değerlendirecek.
Work in Progress'te 8 proje yarışıyor
Work in Progress'te Geremia Biagiotti, Serdar Can ile Yohann Cornu'dan oluşacak jüri karşısına çıkacak projeler arasında; yönetmen ve yapımcı Kıvanç Sezer ile yapımcılar Emin Akpınar, Kaan Korkmaz, Hatip Karabudak'ın "8x8", yönetmen Baran Gündüzalp ve yapımcı Deniz Yeşilgün'ün "Balık Kırgını", yönetmen ve yapımcı Vuslat Saraçoğlu'nun "Bildiğin Gibi Değil", yönetmen Murad Zaloğlu ve yapımcı Halil Kardaş'ın "Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok", yönetmen Özlem Çıngırlar ve yapımcı Cemal Çıngırlar'ın "Kayıtsız", yönetmen Orhan İnce ve yapımcı Burak Kanısıcak ve Deniz Sal'ın "Umut", yönetmen Aydın Ketenağ ve yapımcı Bilal Bağcı'nın "Uzaylılar", yönetmen Filiz Kuka ve yapımcı Seçkin Akyıldız'ın "Yüzleşme" yer alıyor.
Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanan kurgu atölyesi Bosphorus Film Lab bünyesindeki First Cut Lab'ın bu yılki ekibinde Celine Dornier, Wouter Jansen, Zsuzsi Bankuti, Agnieszka Glinska, Natalia Libet ile Wim Vanacker bulunuyor.
First Cut Lab'daki projeler arasında, yönetmen Seyfettin Tokmak ve yapımcı Zeynep Koray'ın "Tavşan İmparatorluğu" ile yönetmen Selman Nacar ve yapımcılar Diloy Gülün, Burak Çevik'in "Tereddüt Çizgisi" yer alıyor.
Lav Diaz ve Ildiko Enyedi İstanbul'a geliyor
Türkiye ve dünya sinemasının en yeni ve seçkin örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak festivalin bu yılki onur konukları usta yönetmenler Lav Diaz ile Ildiko Enyedi olacak.
Festivalin açılış gecesinde “Onur Ödülü" takdim edilecek Filipinli yönetmen Diaz, 23 Ekim'de, Atlas 1948 Sineması'nda masterclass verecek.
Kapanış töreninde "Onur Ödülü" verilecek Macar senarist ve yönetmen Enyedi ise 26 Ekim'de Atlas 1948 Sineması’nda masterclass'ta sinemaseverlerle bir araya gelecek.
Bosphorus Film Lab, profesyonelleri ağırlayacak
Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab kapsamında 24 Ekim'de, yazar Dücane Cündioğlu "Sinema ve Hakikat" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşi, Atlas 1948 Sineması'nda 21.00'de başlayacak.
"Marketing Oneself to A Sales Agent" başlıklı panel 25 Ekim 14.00'te Akademi Beyoğlu'nda yapılacak. Geremia Biagiotti ve Wouter Jansen, film pazarının geçmişten bugüne eğilimleri ve Türk sinemasının uluslararası satış noktasında görünürlüğünü ve çekiciliğini nasıl arttırabileceğine ilişkin konuşacak.
"Festival Chasing: Who is After Who Exactly?" paneli 25 Ekim'de 15.00'te Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek. Jan Jilek ve Nashen Moodley'in katılımıyla gerçekleşecek panelde başarılı bir festival deneyimi için ipuçları verilerek, püf noktaları aktarılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ile gerçekleşecek festivale ilişkin detaylı bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek.