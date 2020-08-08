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Kültür Sanat

Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi sahilinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu.

Tuncay Tokay   | 08.08.2020
Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

Zonguldak

Zonguldak'ta, Karşıyaka sahilinde gezdikleri sırada tarihi eser olduğunu düşündükleri bir taş gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine gelen belediye görevlileri, yaptıkları incelemede yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki taşın, Roma dönemine ait sütun başlığı olabileceğini değerlendirdi.

Alaplı Belediyesine getirilen taşın, Ereğli Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından inceleneceği öğrenildi.

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