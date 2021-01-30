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Kültür Sanat

Ziyaretçilerini 'Kuruluş'a götüren panoramik müze için özel pul basıldı

Bursa'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin tanıtımı için özel pul hazırlandı.

Büşra Nur Yılmaz   | 30.01.2021
Ziyaretçilerini 'Kuruluş'a götüren panoramik müze için özel pul basıldı

Bursa

Ziyaretçilerini "Kuruluş"a götüren panoramik müze için özel pul basıldı

Bursa'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin tanıtımı için özel pul hazırlandı. Üzerinde müzedeki kronolojik sergi salonunda bulunan tablolardaki resimler ile müzeye özgü objelerin resimlerinin yer aldığı pullardan 8 bin adet basıldı. ( Osmangazi Belediyesi - Anadolu Ajansı )

Bursa'da, Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, PTT Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, müzenin tanıtımı için 20 çeşit pul bastırıldı.

Üzerinde müzedeki kronolojik sergi salonunda bulunan tablolardaki resimler ile müzeye özgü objelerin resimlerinin yer aldığı pullardan 8 bin adet basıldı.

Posta hizmetlerinde de kullanılabilen pullar, Osmangazi Belediyesinin yurt içi ve dışı davetleri için gönderdiği mektuplarda ve tebrik kartlarında kullanılacak.

Müzeye gelen vatandaşlar, hediyelik eşya bölümünden pulları satın alabilirken, ayrıca "panorama1326.com.tr"
internet adresindeki e-mağaza bölümünden de pullar satın alınabilecek.

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