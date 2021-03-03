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Kültür Sanat

Yöresel ürünler sattığı dükkanında baba yadigarı eski eşyaları sergiliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Ferhat Çolak, yöresel ürünler sattığı dükkanının bir bölümünde babası ve dedesinden kalan ya da günlük kazancıyla satın aldığı eski eşyaları sergiliyor.

Alper Eral   | 03.03.2021
Yöresel ürünler sattığı dükkanında baba yadigarı eski eşyaları sergiliyor Fotoğraf: Alper Eral/AA

Tekirdağ

Yöresel ürünler sattığı dükkanında baba yadigarı eski eşyaları sergiliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşayan Ferhat Çolak, yöresel ürünler sattığı dükkanının bir bölümünde babası ve dedesinden kalan ya da günlük kazancıyla satın aldığı eski eşyaları sergiliyor. ( Alper Eral - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Arif Hikmet Caddesi'de iş yeri bulunan Ferhat Çolak (59), AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin, zeytinyağı, sabun, sebze meyve ve çeşitli yöresel ürünler sattığı dükkanında yaklaşık 20 yıldır hem hobi olarak hem de müşterilerinin ilgisini çekmek amacıyla eski eşyaları topladığını söyledi.

Topladığı eşyalar arasında baba ve dedesinden kalan ya da günlük kazancıyla satın aldığı eski tüfek, bakır kap ve kazan, akordeon, piyano, dokuma kilim, eski fener, el kantarı, kömür ütüsü gibi binden fazla eşya ve aletin bulunduğunu anlatan Çolak, bu hobisini büyük hevesle sürdürdüğünü dile getirdi.

Çolak, dükkanına gelen müşterilerin eski eşyalara ilgi gösterdiğini belirterek, "İmkanım olursa daha geniş bir alanda eski saban, pulluk ve diğer araçları da toplamak istiyorum." dedi.

Dükkanındaki eski eşyaların bakımını eşi Nuriye Çolak ile titizlikle yaptıklarını anlatan Çolak, "Biriktirdiğim eski eşyaları torunlarıma miras bırakmak istiyorum. Bu sayede eski eşyaları geleceğe de taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.

Çolak, dükkanında sergilediği eski eşyaların da etkisiyle işlerinin iyi gittiğini sözlerine ekledi.

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