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'Yeryüzü cenneti' Nemrut'a turist akını

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, bayram tatilinin son gününde bölge halkının yanı sıra turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerden biri oldu.

Ahmet Okur   | 09.06.2019
'Yeryüzü cenneti' Nemrut'a turist akını

Bitlis

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, bayram tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Tatilin son gününü fırsat bilerek Nemrut'a gelen vatandaşlar, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ile ilgi çeken bölgede göl kıyısında piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Bazı bölgelerinde metrelerce karın bulunduğu Nemrut'ta turistler karşılaştıkları eşsiz güzellikleri fotoğrafladı.

"Buraları gezmeden ölmeyin"

Gaziantep'ten gelen öğretmen Mehmet Ataşbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun gezmekle bitirilemeyecek tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındırdığını söyledi.

Ailesiyle 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek amacıyla Güneydoğu Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya bir gezi programı düzenlediklerini belirten Ataşbaş, burada müthiş bir manzara ile karşılaştıklarını anlattı.

Ataşbaş, "Buraları gezmeden ölmeyin. Vatanın her tarafı kutsal. Onun için lütfen insanlar ön yargılarını dağıtsınlar. Batıdaki tüm insanları bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Eylem Ataşbaş da ilk kez gördüğü Nemrut Krater Gölü'ne hayran kaldığını ifade ederek, "Burada dört mevsim bir arada. Kışın kar göremeyenler yaz mevsiminde gelip burada kar görebilirler. Yüzmek isteyenler için güzel bir alternatif. Doğa yürüyüşü yapmak için harika yerler var. Herkesin buralara gelip görmesi gerekiyor. Buralar gizli kalmış cennet." diye konuştu.

Çanakkale'den gelen Filiz Önal da Nemrut Krater Gölü'nde karşılaştığı manzaraya hayran kaldığını, tüm güzellikleri bir arada görebilme imkanı bulduğunu aktardı.

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