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Kültür Sanat

Yazar Nuri Pakdil, hastanede tedavi altına alındı

Yazar Nuri Pakdil, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Selma Kasap   | 15.10.2019
Yazar Nuri Pakdil, hastanede tedavi altına alındı

Ankara

Yazar Nuri Pakdil, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pakdil, rahatsızlığı sebebiyle dün öğleden sonra Ankara Şehir Hastanesinde tedavi görmeye başladı.

Pakdil'in tedavisinin dahiliye servisinde devam ettiği öğrenildi.

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