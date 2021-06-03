Yaz aylarında İstanbul, Efes, Aspendos ile Bodrum opera ve bale festivalleri sanatseverleri kucaklayacak
Devlet Opera ve Balesi, Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ile Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ni sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Ankara
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, AA muhabirine, son dönem çalışmaları ile opera ve bale festivallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karahan, Kovid-19 salgının tüm dünyada sanatı olumsuz etkilediğini, dünyadaki önemli opera ve bale evlerinin temsil yapamadıklarını söyledi.
Salgına rağmen geçen sene, küçültülmüş gruplarla ve temkinli şekilde Efes, Aspendos ve İstanbul opera festivallerini yaptıklarını anımsatan Karahan, Bodrum Bale Festivali'ni ise "balenin salgın şartlarında temsil yapmaya uygun olmaması" nedeniyle sunamadıklarını ifade etti.
2020-2021 sezonunu büyük eserlerle olmasa da açtıklarını ama tedbirler dolayısıyla temsillere ara verdiklerini hatırlatan Karahan, "Bu dönemde yine TRT 2 ile ortaklaşa yaptığımız projelerle, Devlet Opera ve Balesi olarak her ilimizde hazırladığımız ve TRT'nin çektiği ikişer, üçer konserimizi sanatseverlerle televizyondan buluşturduk." dedi.
Bodrum Bale Festivali bu sene yapılacak
Genel Müdür Karahan, "Normalleşme sürecinin başlaması ve aşılanmanın hızlanmasıyla bu sene sanatseverlere, sanat dolu bir yaz yaşatmak istiyoruz. Klasikleşen dört festivalimizi, yani Uluslararası İstanbul Opera Festivali, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ve Uluslararası Bodrum Bale Festivallerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Festivallere temmuz ayında İstanbul Opera Festivali ile başlayacaklarını kaydeden Karahan, Kültür ve Turizm Bakanlığının son birkaç yıldır düzenlediği Bodrum Kale İçi Etkinliklerinde de temmuz ve ağustos aylarında Devlet Opera ve Balesi olarak temsil gerçekleştireceklerini bildirdi.
Bale başkoreograflarının talepleri üzerine geçen sene Bodrum Bale Festivalini gerçekleştirmediklerini söyleyen Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Temmuzun başından Ağustos'un ortasına kadar Bodrum Bale Festivalimizi yapacağız. Ağustosun sonundan Eylül'ün başına kadar Efes Opera ve Bale Festivali, Eylül ayında da Aspendos Opera ve Bale Festivalimiz gerçekleşecek. Yine güzel, dolu dolu programlar hazırladık. Salgın öncesinde göre çok temkinliyiz. Geçen sene sanatçılarımız ve seyircilerimiz için bütün önlemleri alarak festivallerimizi gerçekleştirmiştik. Bu sene de yine aynı önlemler daha sıkı bir şekilde devam edecek."
Murat Karahan, festival tarihlerini, eserleri ve tarihlerini önümüzdeki günlerde ilan edeceklerini ve biletleri satışa çıkaracaklarını kaydetti.
Eylül ayındaki sanat sezonu programını vaka sayıları belirleyecek
Genel Müdür Murat Karahan, salgının başından bugüne kadar 6 il müdürüyle A, B ve C planı hazırladıklarını, bu illerde eylül ayında sezonu açacak şekilde alternatiflerin hazır olduğunu dile getirdi.
Karahan, "Pandemi şartları bize ne gerektirirse, biraz küçültülmüş ya da iyice küçültülmüş opsiyonları hazır. Salgının seyrine göre, üç planımızdan birini yürürlüğe koyacağız ve Eylül ayında, yeni sanat sezonunu açacağız. Belki çok kısa bir süre sonra grand operalarla sahnelerimizi açabiliriz, diye umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.
70 yeni sanatçı kurum bünyesinde katılacak
Devlet Opera ve Balesine sözleşmeli sanatçı alımı sınavını tamamladıklarını da anlatan Karahan, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde adayların içeri alınması, sınav düzeni, sosyal mesafe kuralları, havalandırma dahil, dünya standartlarının üzerinde güzel bir sınav dönemi geçirdiklerini aktardı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, "Yakın zamanda ilan edeceğiz sonuçlarını. 70'in üzerinde sanatçıyı, Devlet Opera ve Balesi bünyesine katacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.