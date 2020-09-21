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Kültür Sanat

Van'da tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı restore edilecek

Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve üniversitede görevli bazı akademisyenler, Çelebibağı Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret etti.

Necmettin Karaca   | 21.09.2020
Van'da tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı restore edilecek Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Van'da tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı restore edilecek

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şair Ercişli Emrah ile aşık olduğu Selvihan'ın mezarlarının da bulunduğu tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı'nın restore edileceğini belirtti. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, şair Ercişli Emrah ile aşık olduğu Selvihan'ın mezarlarının da bulunduğu tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı'nın restore edileceğini belirtti.

Geçen yıl Van Büyükşehir ve Erciş Belediyelerince restore edilen şair Ercişli Emrah ile Selvihan'ın mezarı başında dua eden Mehmetbeyoğlu, söz konusu mezarlığın kentin en önemli tarihi noktalarından biri olduğunu söyledi. 

Ercişli Aşık Emrah ile Selvihan'ın bu bölgenin ve coğrafyanın edebiyatının, kültürünün, sanatının en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Mehmetbeyoğlu, Ercişli Emrah'ın yeni kuşaklara aktarılması ve daha iyi bilinmesi için bölgedeki ören yeri ve mezarda bakım çalışması yapacaklarını aktardı.

Bölgenin her yerinde ayrı bir güzelliğin olduğunu dile getiren Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Coğrafyamızın hangi noktasına ayağımızı bassak ayrı bir güzellik, ayrı bir tarih çıkıyor. Bizler için en büyük zenginlik, bunlara sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak olacaktır. Tarihi mezarlığın içinde bulunan Ercişli Emrah ile Selvihan'ın mezarları gibi tahrip olmuş diğer mezarların da gerekli girişimlerin ardından asıllarına uygun olarak restore edilmesi için Erciş Belediyesi olarak gerekli işlemleri yapacağız."

"Restorasyona destek vereceğiz"

Milletvekili Arvas da mezarlığın 5 bin yıllık tarihinin olduğunu belirterek, "Malazgirt Zaferi'nden sonra bu bölgeler hamdolsun Bizans'tan alınıp İslam topaklarına geçiyor. Ecdadımızın ruhu şad olsun. Ülkemizin bekası için devlet, millet ve bütün kurumlarımızla el birliğiyle memleketimize, kültürümüze sahip çıkacağız. Tarihi içinde barındıran mezarlar bizim için çok önemli. Buraların restore edilmesi için gereken desteği vereceğiz." diye konuştu.

Rektör Şevli ise Van'ın birçok medeniyete ve uygarlığa başkentlik yaptığına değinerek, üniversite olarak bölgede yapılacak çalışmalara her türlü akademik desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, yapılan sondajlar neticesinde buranın bir höyük olduğunun ortaya çıkarıldığı bilgisini verdi.

Bölgenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sit alanı olarak tescil edildiğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada görünen çok süslemeli şahideler, sandukalarlar çok önemli. Anadolu Selçuklu kültürünü yansıtan daha sonra da Osmanlı dönemindeki kullanımıyla birlikte yaklaşık olarak 12. yüzyıldan 1992 yılına kadar Müslümanların mezarlığı olarak kullanılmış. Buradaki mezarlıklarda, önemli mezar taşları günümüze kadar ulaşmış. Bunları gelecek nesillere aynı şekilde ulaştırmamız gerektiği kanaatindeyiz."

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