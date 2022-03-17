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Kültür

Van'da köylülerin kış eğlencesi 'köse-gelin' geleneği yaşatılıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" geleneğini yaşatan vatandaşlar, hem kış gecelerinde eğlenceli vakit geçiriyor hem de yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiliyor.

Necmettin Karaca   | 17.03.2022
Van'da köylülerin kış eğlencesi 'köse-gelin' geleneği yaşatılıyor

Van

Yörede asırlardır oynanan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" oyunu geleneği, Kemerköprü Mahallesi'nde yaşayanlar tarafından sürdürülüyor.

Soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde, üzerine bağladığı ot ve yünle hazırlanan kostümün içine giren "köse", eşiyle mahalledeki evleri dolaşıp un, şeker, yağ, bakliyat gibi gıda maddeleri ve para topluyor.

Mahalle sakinleri de kösenin eşini ve evlerden topladıklarını kaçırmaya çalışıyor. Oyunun sonunda köse ile eşinin topladığı ürünler, mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

İlçede faaliyet gösteren Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleri de mahalleye giderek "köse-gelin" oyununu görüntüledi.

Kemerköprü Mahallesi Muhtarı Sabri Ebrem, AA muhabirine, "köse-gelin"in unutulmaya yüz tutan geleneklerden olduğunu söyledi.

Her yıl bu geleneği canlandırmaya çalıştıklarını ifade eden Ebrem, şöyle konuştu:

"Bu oyunumuzu gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Oyun köseye gelin istenmesiyle başlıyor. Kız istenmesini ardından halaylar çekiliyor. Daha sonra köse ve eşi evlerden un, yağ, yumurta, ekmek ve para topluyor. Bu esnada köylüler de kösenin eşini kaçırmaya çalışıyor. En önemlisi toplanan gıda malzemeleri köse ve eşi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılması. Yardımlaşmanın güzel bir olan bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz."

Mahalle sakinlerinden Şeref Körpe ise kuzuların dünyaya geldiği zamanlarda bu oyunu oynadıklarını ve baharın müjdecisi olarak adlandırdıklarını belirtti.

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