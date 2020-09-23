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Van'da flamingoların konakladığı alanlar turizme kazandırılacak

Van Erciş'te, flamingoların konakladığı bölgeler; kuş gözlemevleri, yürüme parkurları, çocuk oyun parkları, kamp ve dinlenme alanları inşa edilerek turizme kazandırılacak.

Necmettin Karaca   | 23.09.2020
Van'da flamingoların konakladığı alanlar turizme kazandırılacak Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Van'ın Erciş ilçesinde, flamingoların konakladığı bölgeler; kuş gözlemevleri, yürüme parkurları, çocuk oyun parkları, kamp ve dinlenme alanları inşa edilerek turizme kazandırılacak.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve akademisyenler, Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingoların ve göçmen kuşların konakladığı Çelebibağı ve Gölağzı mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretçilere görsel şölen sunan flamingoların ilçeye değer kattığını belirten Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuşların konakladığı alanlara kuş gözlemevleri, yürüme parkurları, çocuk oyun parkları, kamp ve dinlenme alanları inşa ederek turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgede yaklaşık 230 kuş türünün, yüzlerce flamingonun görülebildiğine dikkati çeken Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Coğrafyamızdaki bu kadar güzelliğin ilçemizde olması bizi mutlu ediyor. En büyük dileğimiz, buraları bütün insanların hizmetine sunmak. Erciş Belediyesi olarak bu bölge için kuş gözlemevleri ve yürüyüş parkurları projelerini hazırladık. Bu projelerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza sunduk. Erçek'te olduğu gibi Çelebibağı, Gölağzı bölgelerinde kuş gözlem noktaları, yürüyüş parkurları yaparak insanlarımızın, doğa meraklılarının şehrimizi ziyaret etmesini istiyoruz."

Milletvekili Arvas ise 3 ay boyunca Gölağzı, Çelebibağı ve Kasımbağı mahallerinde konaklayan allı turnaların havaların soğumasıyla tekrar Afrika'ya göç ettiğini belirtti.

Bölgede yüzlerce kuş türünün bulunduğunu kaydeden Arvas, "Allı turnalar burada ziyaretçilerine güzel görsel şölen sunuyor. Kuş fotoğrafçılarının ve doğaseverlerin gelip buraları keşfetmesi gerekir. Şehrimizin her tarafı farklı güzellikleriyle anılıyor. Bu alanlara sahip çıkmamız ve turizme kazandırmamız lazım. Kaymakamımızın Bakanlığa sunduğu projenin de takipçisiyiz." dedi.

Rektör Şevli de küçük dokunuşlarla Erciş'te ve Van Gölü havzasında yürütülen çalışmaların meyvesini aldıklarını belirtti.

Erciş balık bendinde inci kefalinin tersine göçünü görmek için binlerce turistin kente geldiğini aktaran Şevli, "Van YYÜ olarak bu konuda bilimsel ve akademik destek vermeye hazırız. Hocalarımız bu bölgelerde gerekli çalışmaları yapıyor. Van Gölü havzası flamingo ve farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Havza bu anlamda muhteşem bir yer." ifadelerini kullandı.

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