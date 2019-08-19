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Kültür Sanat

Valentina Lisitsa 'İstanbul Resitalleri'ne konuk olacak

Amerikalı piyanist Valentina Lisitsa, "İstanbul Resitalleri"nin yeni sezondaki ilk konuğu olacak.

Hilal Uştuk   | 19.08.2019
Valentina Lisitsa 'İstanbul Resitalleri'ne konuk olacak

İstanbul

Müzik dünyasında "Rachmaninov Kraliçesi" olarak anılan Valentina Lisitsa, 12 Ekim'de Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de sahne alacak. 

Ukrayna asıllı 46 yaşındaki Amerikalı piyanist konserde, Ludwig van Beethoven'ın "Piyano Sonatı No.11, Si Bemol Majör, Op.22", Frederic Chopin'in "Sherzo No.2, Si Bemol Minör, Op.31", Sergey Rahmaninov'un Prelüdlerden Seçmeler ile Franz Liszt'in "İspanyol Rapsodisi S.254" eserlerini yorumlayacak.

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