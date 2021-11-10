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Kültür

'Uyuyan Güzel' yarın AKM'de sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin unutulmaz bale eseri "Uyuyan Güzel"i sahneleyecek.

Hilal Uştuk   | 10.11.2021
'Uyuyan Güzel' yarın AKM'de sahnelenecek

İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Opera Salonu'nda gerçekleşecek etkinlik, yarın ve 13 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

Yüzyıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü ele alan klasik Avrupa masalı "Uyuyan Güzel"i, Ayşem Sunal Savaşkurt düzenleyerek sahneye koydu.

Fransız balet Marius Petipa'nın koreografisini yaptığı eserin dekor tasarımını Adnan Öngün, kostüm tasarımını Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımını ise Önder Arık hazırladı.

"Uyuyan Güzel", ilk kez 1890 yılında St. Petersburg'da sahnelendi.

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