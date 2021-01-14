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Kültür Sanat

Ürdün'de 'Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu' sergilendi

Türkiye - Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi.

Laith Al-jnaidi,Mehmet Nuri Uçar   | 14.01.2021
Ürdün'de 'Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu' sergilendi

Amman

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Yıldız Sarayı fotoğraf koleksiyonu sergilendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Amman Büyükelçisi İsmail Aramaz, Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Cengiz Eroğlu, eski Ürdün Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman'ın yanı sıra bazı yabancı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

"Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'ndan 19. Yüzyıl Ürdün'üne Bakmak" kitabının da tanıtıldığı programda konuşan Büyükelçi Aramaz, 2021 yılında bölgenin barış ve refah içinde olması temennisinde bulunarak, bu yıl da Ürdün ile ikili ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi için gayret göstereceklerini ifade etti.

Ürdün'ün bölgesel meselelerde itidalin sağlanmasında ve uzun süredir devam eden bölgesel krizlerin çözümüne yardımcı olmada önemli rol oynayacağını ifade eden Aramaz, Ürdün'ün bu yıl kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlama hazırlıkları yaptığını ve kitap tanıtımının bu faaliyetlere küçük bir katkı olarak görülebileceğini kaydetti.

Eski Bakan Ebu Rumman da konuşmasında tanıtımı yapılan kitaba ilişkin izlenimlerine değinerek kitabın önemine ve iki ülke ilişkileriyle ilgili olumlu tespitlere değindiğini dile getirdi.

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