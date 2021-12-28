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Kültür

UNESCO listesine alınan 'Arslantepe Höyüğü' dünyaya tanıtılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, UNESCO tarafından bu yıl "Dünya Kültür Mirası Listesi"ne alınan, tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı 7 bin yıllık Malatya Arslantepe Höyüğü ile ilgili belgesel hazırladı.

Mehmet Tosun   | 28.12.2021
UNESCO listesine alınan 'Arslantepe Höyüğü' dünyaya tanıtılacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültürel zenginliğine dikkat çekmek amacıyla Türkçe ve İngilizce hazırlanan belgeselde, Anadolu'nun medeniyet tarihinde hafızalara kazınan önemli bir değerin gün yüzüne çıkarılması ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesine kadar yaşanan sürece yer veriliyor.

Geçmişi milattan önce 5 binli yıllara dayanan Malatya Arslantepe Höyüğü'nde şimdiye kadar yapılan kazılarda ortaya çıkarılan önemli eserler hakkında bilgilerin yer aldığı belgeselde, 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı tarihi miras detaylı şekilde anlatılıyor.

Söz konusu çalışma TRT Belgesel ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından kamuoyuna sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu coğrafyasının tarih boyunca pek çok medeniyet ve millete ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Kadim geçmişi ve birikimi ile Anadolu'nun "insanlığın kadim mirası" unvanını fazlasıyla hak ettiğinin altını çizen Altun, "Belgeselimiz ile Arslantepe Höyüğü'nü tüm dünyaya tanıtmayı, tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı ve Türkiye'nin kültür turizmine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, İletişim Başkanlığı olarak "İnsanlığın Kadim Coğrafyası Anadolu" teması kapsamındaki belgesel çalışmaları ile Anadolu'nun kültürel, sosyal ve tarihi birikimini, sahip olduğu medeniyet değerlerini ulusal ve uluslararası alanda etkin bir şekilde tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

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