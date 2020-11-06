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Kültür Sanat

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'ndan, Karabağ'da kültürel mirası tahrip eden Ermenistan'a tepki

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Karabağ'daki kültürel ve doğal mirasın Ermenistan güçlerince tahrip edilmesine, "Ermeni saldırganlığının insanlık dışı sonuçları" değerlendirmesiyle tepki gösterdi.

Behlül Çetinkaya   | 06.11.2020
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'ndan, Karabağ'da kültürel mirası tahrip eden Ermenistan'a tepki

Ankara

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, yaptığı yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ ve çevresinde bulunan tarihi anıt ve doğanın Ermenistan tarafından hedef alınmasının endişeye neden olduğunu kaydetti. 

Bölgedeki tarihi yapıların sadece Azerbaycan'a değil tüm Türk dünyası ve dünyaya ait olduğunu vurgulayan Efendiyeva, "İşgalci güçler, atalarımızın yarattığı değerli mimari yapıları tahrip etmiş, bununla da dünya kültür tarihine büyük zararlar vermiştir." ifadesini kullandı.

Tarihi yapıların ve doğanın kasıtlı olarak yok edildiğini, yağmalandığını ve başka amaçlarla kullanıma tahsis edildiğini kaydeden Efendiyeva, "Bunlar yürütülen saldırgan politikanın açıkça kanıtıdır. Tarihi Alban Hristiyan Kiliselerinin sözde 'Ermenileştirilmesi', eski Müslüman dini anıtlara yapılan hakaret, zengin fauna ve flora kaynağı olan ormanların yakılarak zengin doğal mirasın tahrip edilmesi, küresel ekolojik dengenin şiddetli ihlali, Ermeni saldırganlığının insanlık dışı sonuçlarıdır." açıklamasını yaptı.

Efendiyeva, bölgedeki tarihi yapıların birçok savaş ve doğa olayına rağmen ayakta kaldığını ancak 21. yüzyılın saldırılarıyla zarar gördüğünün altını çizdi.

Tarihi İpek Yolu’nun geçtiği bölgelerdeki kervansaraylar, camiler, medreseler ve köprülerin tahrip edildiğini vurgulayan Efendiyeva, "İşgal altındaki topraklarda asırlık sanat eserlerine karşı yapılan zalimce muamele uluslararası hukuka ve uluslararası sözleşmelere tamamen aykırıdır. Bu belgelere göre, saldırgan ülke zaptedilmiş Azerbaycan topraklarındaki vandalizm eylemlerinden dolayı doğrudan yasal olarak sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın, tarihi anıtlarının yok edilmesini amaçlayan suç eylemlerini şiddetle kınadığını belirten Efendiyeva, uluslararası toplumu bu saldırganlığa karşı kayıtsız kalmamaya ve seslerini yükseltmeye çağırdı.

Efendiyeva, ayrıca insanlığın doğa ve tarih hazinelerinden mahrum bırakıldığını da belirterek, "Tüm uluslararası kuruluşları Ermenistan’ın uluslararası hukuk çerçevesinde cezalandırması doğrultusunda çabalarını birleştirerek, acil önlemler almaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

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