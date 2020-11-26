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Kültür Sanat

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından, Azerbaycan şehirlerini tahrip eden Ermenistan'a tepki

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, işgal altında tuttuğu Azerbaycan şehirleri yıkıp tahrip eden Ermenistan'a tepki göstererek dünya kamuoyuna, bu duruma sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

Ruslan Rehimov   | 26.11.2020
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından, Azerbaycan şehirlerini tahrip eden Ermenistan'a tepki Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Bakü

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, işgalden kurtarılan Fuzuli kentini ziyaret ettiğini ve burada karşılaştığı durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Fuzuli'deki tüm yapıların yıkıldığını, tek bir sağlam bina kalmadığını bildiren Efendiyeva, sivil yapılar ve tarihi eserlerin yok edilmesini şiddetle kınadığını kaydetti.

Efendiyeva, "Fuzuli'de korkunç bir durumda karşılaştık. Burada tarihi anıtlar, camiler, türbeler, kervansaraylar ve binalar dağıtılmıştır. Dünya kamuoyu bu eylemlere kayıtsız kalmamalı ve gerekli hukuki değeri vermelidir." dedi.

Ermenistan'ın 27 yıl işgal altında tuttuğu Azerbaycan'ın Fuzuli kenti, 17 Ekim'de kurtarılmıştı.

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