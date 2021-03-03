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Kültür Sanat

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 1-4 Nisan'da internet üzerinden düzenlenecek

Adana'da, 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1-4 Nisan'da internet ortamında yapılacak.

Bekir Ömer Fansa   | 03.03.2021
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 1-4 Nisan'da internet üzerinden düzenlenecek

Adana

Karnaval komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemlerinin sürmesi nedeniyle karnavalın internet ortamında düzenlenmesi kararı alındı.

Bu yıl 9. kez yapılacak karnaval, 1 Nisan'da "nisandaadanada.com" adresindeki karnaval dijital mecrasında başlayacak, çevrim içi yayınlar, ödüllü ve eğlenceli etkinlikler 4 Nisan'a kadar sürecek.

Karnavalda yapılacak kortej kostüm yarışması, portakallı lezzetler yarışması, portakal çiçeği koşusu, portakal çiçeği ulusal satranç turnuvası, hızlı dürüm yeme yarışması gibi etkinlikler internet üzerinden yayınlanacak.

Karnavalın açılış töreni ve konseri ise sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilecek.

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