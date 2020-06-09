Euro
7.71
Dolar
6.80
BIST 100
109,010.40
Altın
1,718.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin 'Uzun Metraj Yarışma' jürisi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.

Salih Şeref   | 09.06.2020
Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin 'Uzun Metraj Yarışma' jürisi belli oldu

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin (UGFF) "Uzun Metraj Yarışma"sında Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan'la birlikte 7 kişilik jüri yer alacak.

Yarışma filmleri, ABD'li oyuncu ve yönetmen Danny Lebern Glover, Bosna Hersekli oyuncu Emir Hadzihafizbegovic, Çin asıllı ABD'li oyuncu Joan Chen, Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig, üç Oscar ödüllü İngiliz kostüm tasarımcısı Sandy Powell ve İran'ın Cannes ödüllü oyuncusu Seyyid Şahap Hüseyni'den oluşan jüri heyeti karşısına çıkacak.

Sinemaseverlerle çevrim içi olarak 14 Haziran'da buluşup 50'den fazla filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde "En İyi Uzun Metraj Film" 15 bin Avro para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmanın kazananları, 21 Haziran'da festivalin kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 113 bin 125'e yükseldi
Fransa'da hükümetin salgın yönetimine soruşturma
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 783'e yükseldi
İngiltere'de 8,9 milyon kişi hala izinde
Hindistan'da son 24 saatte 10 bine yakın Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin 'Uzun Metraj Yarışma' jürisi belli oldu

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin 'Uzun Metraj Yarışma' jürisi belli oldu

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

Uluslararası Göç Filmleri Festivali Onursal Başkanı Abraham: Bu festival benim için çok çok önemli

İçişleri Bakanı Soylu: Artık göçün medeniyetleri nasıl zenginleştirdiğini anlatmanın tam da zamanı geldi

İçişleri Bakanı Soylu: Artık göçün medeniyetleri nasıl zenginleştirdiğini anlatmanın tam da zamanı geldi