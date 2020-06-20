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Kültür Sanat

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde ödüller yarın sahiplerini bulacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali, yarın sona erecek.

Saadet Firdevs Aparı   | 20.06.2020
Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde ödüller yarın sahiplerini bulacak

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalin kapanış töreni, yarın, Göbeklitepe ile İngiltere'deki Stonehenge Anıtı görsellerinin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılması beklenen törende, kapanış konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılacak.

Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj kategorilerinde kazananların açıklanacağı etkinlikte, "En İyi Uzun Metraj Film" 15 bin avro, "En İyi Kısa Metraj Film" ile "İlham Verici Senaryo" 5 bin avro para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca, "Aynı Gemi-Same Boat" adıyla düzenlenen bir başka kısa metraj film yarışmasında da birinciye bin avro ödül verilecek.

30 ülkeden 45 film festival izleyicisiyle buluşuyor

Otuz ülkeden 45 filmin gösterildiği festivalin açılış töreninde olduğu gibi kapanışında da "Göçün Çığlığı" sahne alacak. Dünyanın dört bir yanında dijital olarak bir araya gelen sanatçılar "Yemen Türküsü", "Sarı Gelin" ve "Altın Hızma" türkülerini seslendirecek.

Tören, CNN Türk ile festivalin sitesinden ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

"Göçün İzleri" ve "Göç Duygusu" sergileri ise www.migrationff.com sitesinde iki hafta daha ücretsiz olarak görülebilecek.

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