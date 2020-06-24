Euro
7.73
Dolar
6.86
BIST 100
115,269.90
Altın
1,767.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Uluslararası Göç Filmleri Festivali' yaklaşık 30 milyon seyirciye ulaştı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak düzenlenen "Uluslararası Göç Filmleri Festivali"ni bir haftada yaklaşık 30 milyon kişi izledi.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 24.06.2020
'Uluslararası Göç Filmleri Festivali' yaklaşık 30 milyon seyirciye ulaştı

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali, 14-21 Haziran'da sinemaseverlerle buluştu. 

Festival 30 ülkeden takip edildi

Festivalin Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü, bir hafta boyunca 30 ülkeden seyircilerin festival üzerinden 45 film seyrettiğini aktararak, "Film gösterimlerine ilgi büyüktü, biletler ilk günlerde tükendi. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı ustalık sınıfları, atölyeler, soru ve cevap etkinlikleri, konserler ve sergilerle tüm dünyada yaklaşık 30 milyon seyirciye ulaşmayı başardık." dedi.

Salgın dolayısıyla birçok festival ile çok sayıda etkinliğin iptal edildiğini ya da ertelendiğini hatırlatan Tütüncü, İçişleri Bakanlığının festival ile böyle bir dönemde teknoloji kullanımında öncü ve örnek olacak çok önemli bir uygulamaya imza attığını söyledi.

Festival kapsamında ayrıca açılan "Göçün İzleri" ve "Göç Duygusu" sergileri "www.migrationff.com" sitesinden iki hafta daha ücretsiz olarak görülebilecek.

"Göçün İzleri" sergisinde, Suriye'de yer alan çeşitli dönemlere ait göçlerle oluşan tarihi yapıların bugüne ulaşan halleri, özel bir tarama yöntemiyle taranarak üç boyutlu ve renkli olarak modelleniyor.

Sergide ayrıca Hama'daki Masyaf Kalesi, Tarsus'taki Fenikeliler dönemine ait Amrit Liman Şehri, Osmanlı döneminden Azm Sarayı, Lazkiye yakınlarında milattan önce 15. yüzyıla ait Ugarit tarihi arkeoloji kalıntıları, Lazkiye yakınlarında 16. yüzyıla ait Selahaddin Kalesi, Şam'da bulunan Emeviye Camisi ile Osmanlı döneminde ticaretin merkezi kabul edilen Halep Çarşısı'nın son halinin modellemeleri yer alıyor.

"Göç Duygusu" sergisi ise 1960'larda başlayarak, Avrupa'ya olan işçi göçlerini anlatıyor. Sosyal medya platformu Diasporatürk'e göçmen aileler tarafından gönderilen gerçek anılar ve objeler üzerinden hazırlanan sergide fotoğraflar, belgeler, ses kayıtları ve çeşitli videolar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Dijital ortamda avatar bedenler üzerinden gerçek zamanlı olarak deneyimlenebilen sergide, ziyaretçiler objelerin sesini duyarak, 1960'lardan bugüne ulaşan hatıraların duygularına tanık olabilecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
Çinli şirket Kovid-19 aşısının üçüncü aşama deneylerini BAE'de yapacak
Filistin'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle cuma namazı yeniden askıya alındı
Ekvador ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Esvatini'de artan Kovid-19 vakaları sonrası alkol yasaklandı

Benzer haberler

'Uluslararası Göç Filmleri Festivali' yaklaşık 30 milyon seyirciye ulaştı

'Uluslararası Göç Filmleri Festivali' yaklaşık 30 milyon seyirciye ulaştı

'Göçün umutla başladığını ve gittiği yere de umut götürdüğünü anlatmaya çalıştık'

Oyuncu Abraham: Mültecilerle ilgili neler olduğunu filmlerle anlatmaktan daha iyi bir yol var mı bilmiyorum

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde ödüller sahiplerini buluyor

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde ödüller sahiplerini buluyor
Oscarlı yönetmen Danis Tanovic: İlk filmimi, savaştan sağ çıktığım için yaptım

Oscarlı yönetmen Danis Tanovic: İlk filmimi, savaştan sağ çıktığım için yaptım
Oyuncu Çağlar Ertuğrul: Türkiye savaştan kaçan insanlara bir sığınma olanağı sağlamış

Oyuncu Çağlar Ertuğrul: Türkiye savaştan kaçan insanlara bir sığınma olanağı sağlamış