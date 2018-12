'Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

"Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"nin "Kısa Metraj Film Yarışması" kategorisinde birincilik ödülünü İran'dan "The Sea Swells" filmi kazandı.

Balkon Film tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali"nin ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı.

Törenin açılışında konuşan festival başkanı Faysal Soysal, festival çalışmalarının 8 ay önce başladığını hatırlatarak, "Bir hayli ülkeden ilgi gördük. Sanıyorum başka bir ülkede böyle bir festival bu kadar ilgi görmezdi. Çünkü Türkiye'nin özellikle son yıllarda insani yardım, paylaşma ve dostluk konusunda dünyaya örnek, öncü olduğu ortadadır." dedi.

Soysal, festivalde yaklaşık 80 ülkeden 800'e yakın başvuru aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Ek süre istenmesine rağmen süreyi uzatmadık. Bu 8 aylık sürede dostluk adına yazan, düşünen, film yapan herkesi tebrik ediyorum. Bizim gözümüzde bunları yapan herkes kazanmıştır. Çünkü dostluk, insanoğlunu yaratıldığı ilk ana götüren en büyük duygulardan biri ve dostluk duygusunun anımsatılması, pekiştirilmesi bizim ne kadar zayıf, çaresiz olduğumuzu yeniden bize hatırlatan önemli bir nokta."

"Dostluk anlayışını en iyi temsil eden ülke Türkiye'dir"

Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran da Mevlana'nın "Dost acı söyleyen değildir, acıyı tatlı söyleyebilendir." sözünü hatırlatarak, "Bu güzel geceye imza atan Fethi Gemuhluoğlu, gönül adamlığı, samimiyeti, inceliği ve her şeyden önemlisi dostluğu ile hafızalara kazınan mümtaz bir insandır. Kendi dönemindeki birçok aydın insana ulaşmış ve dostluk ilişkileri kurmuştur. Gençlerden ilim, irfan ve sanat yolunda tavizsiz yürümesi için gerekli maddi, manevi hiçbir şeyi esirgememiştir." diye konuştu.

Duran, Türkiye'yi "dostluğun harman olduğu bir coğrafya" şeklinde tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın hiçbir yerinde bir restoranın ya da bir kafenin kasasında hesap ödemek için kavga eden insanları göremezsiniz. Bu sadece bu coğrafyada yaşanır. İslam coğrafyasında da temeli inancımızdan gelmesine rağmen dostluk anlayışını en iyi temsil eden ülke Türkiye'dir. Ülkemizde 3,5 milyon mültecinin sorunsuz bir şekilde yaşaması, milletimizin onları bağrına basması bir dostluğun karşılığıdır ve bunu tarihimizde de birçok yerde görmüşüzdür."

Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy da konuşmasında sinemanın dostlukların geliştiği ve paylaşıldığı bir alan olduğuna dikkati çekerek, kısa filmlerin iyi bir kitabın çarpıcı özeti olarak gördüğünü ifade etti.

Törende ayrıca festivalin Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen'in yanı sıra jüri üyelerinden Yüksel Aksu da kısa birer konuşma yaptı.

Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" felsefesinden yola çıkarak düzenlenen festivalde, "Yaşam Boyu Dostluk Ödülleri" sinema ve tiyatro sanatçısı Süleyman Turan, yapımcı ve yönetmen Biket İlhan ile yönetmen Reis Çelik'e takdim edildi.

Festivalin "Kısa Metraj Film Yarışması" kategorisinde birincilik ödülüne İran'dan "The Sea Swells" filmiyle Amir Gholami, ikinciliğe Kazakistan'dan "The Last Teacher" filmiyle Alan Rakhmetaliyev, üçünlüğe ise İran'dan "Hedieh" filmiyle Sahar Sotoodeh değer görüldü.

Amir Gholami, ödülü alırken yaptığı konuşmada, "Burada İstanbul'dan bir mesaj vermek istiyorum. Umarım tüm Orta Doğu ülkelerine duyurulur. Öyle bir Orta Doğu yaratalım ki savaş yerine dostluk hayat bulsun." ifadelerini kullandı.

Mansiyon ödüllerinde de birincilik Fransa'dan "Arthur Rambo" kısa filmiyle yönetmen Guillaume Levil'e, ikincilik ise Türkiye'den "Naftalin" filmiyle Furkan Daşbilek'e verildi.

Törende "Fethi Gemuhluoğlu Özel Ödülü"nü de Türkiye'den "Gümüş" filmiyle Deniz Telek aldı.

Ödül töreninin sonunda besteci, müzisyen Anjelika Akbar film müziklerinden oluşan mini bir konser verdi.

