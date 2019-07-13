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Kültür Sanat

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın birincisi Gürcistan

Bursa'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nda Gürcistan ekibi birinci oldu.

Mustafa Bikeç   | 13.07.2019
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın birincisi Gürcistan

Bursa

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından "58. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında bu yıl 33'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" finali yapıldı. Final gecesinde Gürcistan Halk Dansları Grubu da gösteri sundu. ( Mustafa Bikeç - Anadolu Ajansı )

Bursa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından gerçekleştirilen festivalde halk dansları yarışmasının finali Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı. 

İzleyicilerden büyük ilgi gören final gecesinde, katılımcı 21 ülkenin halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi.

Birinciliği Gürcistan'ın kazandığı yarışmada Türkmenistan ikinciliği, Bulgaristan üçüncülüğü elde etti.

Ödülleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş takdim etti.

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