Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın birincisi Gürcistan
Bursa'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nda Gürcistan ekibi birinci oldu.
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından gerçekleştirilen festivalde halk dansları yarışmasının finali Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı.
İzleyicilerden büyük ilgi gören final gecesinde, katılımcı 21 ülkenin halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi.
Birinciliği Gürcistan'ın kazandığı yarışmada Türkmenistan ikinciliği, Bulgaristan üçüncülüğü elde etti.
Ödülleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.