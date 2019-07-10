Uluslararası halk dansı toplulukları Bursalılarla buluştu

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Kültür Sanat

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda renkli görüntüler

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda yurt dışından gelen katılımcılar ülkelerine ait dansları sergiledi.

Mustafa Bikeç   | 10.07.2019
Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda renkli görüntüler

Bursa

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması

Bursa'da, Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından "58. Uluslararası Bursa Festivali" kapsamında bu yıl 33'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" üçüncü gününde devam etti. Etkinlikte Filipinler Halk Dansları Grubu gösteri yaptı. ( Mustafa Bikeç - Anadolu Ajansı ) 

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nda yurt dışından katılımcılar dans gösterileri sundu.

Yarışma kapsamında Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikte 7 ülkeden gelen halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi. 

Renkli yöresel kıyafetleriyle ilk sahneyi alan Moldova Dans Gösteri Grubu beğeniyle izlendi. Cezayir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filipinler, Gürcistan, Macaristan, Şili ekipleri de izleyicilerden tam not aldı.

Yarışma kapsamında 24 ülkeden gelen dans ekipleri, Bursa ve ilçelerinde sahneye çıkacak.

Etkinlik, 12 Temmuz'da sona erecek.

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