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Kültür Sanat

Ukrayna, Türkiye'yle turizm iş birliğini güçlendirmek için ulaşım seçeneklerini artırmak istiyor

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğini güçlendirmek için hava ve deniz yollarında seçeneklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Talha Yavuz   | 22.04.2021
Ukrayna, Türkiye'yle turizm iş birliğini güçlendirmek için ulaşım seçeneklerini artırmak istiyor

Kiev

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğini geliştirilmesine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye'yle turizm alanında iş birliğini güçlendirmek için hava ve deniz yollarının artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Ukraynalıların Türkiye'yi en çok ziyaret eden turistler arasına girdiğini hatırlatan Şmıgal, "Bu nedenle popüler rotalar için hafta sonu ek seferler ve yeni şehirlere ulaşım açma seçeneklerini değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den de Ukrayna'ya gelen turist sayısını artırmanın önemini vurgulayan Şmıgal, "Büyük şehirler haricinde, aile gezileri için sanatoryum destinasyonlarının geliştirilmesi değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

Şmıgal, toplantı sonrası ilgili kurumların iki ülke arasındaki düzenli ve charter uçuş seferlerini artırma imkanı üzerine çalışması talimatını verdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha da Kamyanets-Podilski ve Hotin şehirlerinin Türk turistlerin ilgisini çekebileceğini belirtti.

Ayrıca toplantıya Ukrayna Kültür ve Enformasyon Bakanı Oleksandr Tkaçenko ve Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko katıldı.


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