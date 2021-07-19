Euro
10.12
Dolar
8.57
BIST 100
1,351.59
Altın
1,808.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hacı adayları Vakfe’ye durmak için Arafat’ta toplandı
logo
Kültür

Türkiye'nin kültürel mirası yerli belgesellerle gün yüzüne çıkacak

Tünel Kültür Sanat Derneği'nin Documentary Campus ortaklığıyla geliştirdiği "Campus İstanbul" ile yerli belgeseller dünyaya açılacak.

Fatih Türkyılmaz   | 19.07.2021
Türkiye'nin kültürel mirası yerli belgesellerle gün yüzüne çıkacak

İstanbul

"Kültürel Miras Olarak Belgesel Sinemanın Geliştirilmesi" projesi kapsamında uluslararası ortak yapım potansiyeli olan, geliştirme aşamasındaki 12 belgesel projenin katılacağı 5'er günlük 2 profesyonel eğitim atölyesi düzenlenecek.

Her projeyi temsilen, bir yönetmen ve bir yapımcıdan oluşan iki kişilik ekibin katılıma hak kazanacağı atölyelerde katılımcılar, uluslararası alandaki endüstri standardı uygulamalar ve yenilikçi iş stratejilerini öğrenecek.

Atölyeye katılan projelerden ikisi mayıs 2022'de DOK.fest München'de düzenlenen Master's Pitch'e katılacak. Seçilen iki ekip, projelerini televizyon kanallarının kuşak editörleri, kanal yöneticileri ve dağıtımcılar gibi uluslararası belgesel endüstrisindeki karar vericilerden oluşan bir panelin önünde sunma fırsatı bulacak.

Proje kapsamında "Buralı Belgeseller: Türkiye'de Belgeselin 100 Yıllık Retrospektifi" adlı bir seçki hazırlanarak Türkiye genelinde 8 şehirde gezici gösterimler gerçekleşecek.

Ayrıca "Belgesel Sinemacının El Kitabı" adlı bir referans kitabı hazırlanıp ilgili kurum ve kişilere dağıtılacak ve ortak yapımcılarla yatırımcılara yönelik bir Kültürel Miras Belgesel Projeleri Kataloğu hazırlanarak çevrim içi yayınlanacak.

Campus Istanbul eğitim programı için proje başvuruları 20 Eylül'e kadar devam edecek. Başvurular ve proje hakkında daha detaylı bilgi edinmek için "www.cultivatedocumentary.net" adresi ziyaret edilebilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo 2020 öncesi iki sporcuda koronavirüs tespit edildi
Tayvan'da hükümet yerli Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi
Dünya genelinde 3 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Günlük vaka sayısının 50 bini geçtiği İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Türkiye'de Delta varyantı yaygın olarak görülmeye başladı

Benzer haberler

Türkiye'nin kültürel mirası yerli belgesellerle gün yüzüne çıkacak

Türkiye'nin kültürel mirası yerli belgesellerle gün yüzüne çıkacak