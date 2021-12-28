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Kültür

Türkiye ve Azerbaycan ortak filmler üretecek

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov, Türkiye'nin sinema sektöründeki tecrübesinden faydalanmak istediklerini, yeni yılda Türkiye ile ortak filmler yapmayı planladıklarını bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 28.12.2021
Türkiye ve Azerbaycan ortak filmler üretecek Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda, Azerbaycan'ın diğer ülkelerle kültürel ilişkilerini de değerlendiren Kerimov, kardeş ülke Türkiye ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını kaydetti.

Bakan Kerimov, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini hatırlatarak "Birçok konuyu müzakere ettik. Sinema alanına da büyük yer ayırdık. Ortak film üretimi planlıyoruz. Türkiye'nin tecrübesini göz önünde bulundurmalıyız. Türkiye, sinema sektöründe kısa sürede büyük atılım ve başarı elde etmiştir. Bu tecrübeyi onlardan öğrenmek istiyoruz. Bizim yönetmen ve oyuncularımız da onlardan geri kalmıyor. Ortak iş yapmak ve tecrübe paylaşımı gibi bir iş birliği planlıyoruz. Yeni yılda Türkiye ile ortak filmlerin yapımı gündemde." dedi.

Şimdilik somut projelerden bahsetmenin erken olduğunu belirten Kerimov, "Türkiye ile ortak filmlerin yapılmasını çok istiyoruz. Bu aynı zamanda o filmlerin Netflix'te yayımlanmasına da hizmet edecektir." diye konuştu.

"Şuşa, 2023'te turistleri kabul etmeye tam hazır olacak"

Kerimov, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da yapılan imar ve restorasyon çalışmalarına ilişkin ise "Şimdi 3 cami ve 2 kilise restore ediliyor. Şuşa, 2023'te 'Türk dünyasının kültür başkenti' ilan edilecek. Şuşa, 2023'te turistleri kabul etmeye tam hazır olacak." ifadelerini kullandı.

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