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Kültür Sanat

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Berlin'de konser verdi

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Almanya'nın başkenti Berlin'de konser verdi.

Cüneyt Karadağ   | 25.07.2019
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Berlin'de konser verdi

Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'in en büyük salonlarından Konzerthaus'ta "Young Euro Classic" etkinliği kapsamında düzenlenen konserde Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Weber’in "Der Freischütz Uvertürü", Rahmaninov’un "2’nci Piyano Konçertosu", Türk besteci Füsun Köksal’ın "Silent Echoes II" eseri ile Beethoven’in 8’inci Senfonisi'ni seslendirdi.

Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestranın performansı büyük beğeni topladı.

Konserin ardından dinleyiciler orkestrayı ayakta alkışladı.

Berlin'deki konserde orkestraya Türk piyanist Gökhan Aybulus eşlik etti.

Sanatçının sergilediği performans dinleyenlerden yoğun alkış aldı.

Konzerthaus’ın önüne Türk bayrağı asıldı

Konser esnasında Konzerthaus’ın önüne Türk bayrağı asılması dikkati çekti.

Young Euro Classic konserleri, Berlin'de 6 Ağustos'a kadar diğer bazı ülkelerin gençlik filarmoni orkestralarının katılımıyla sürecek.

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