Euro
8.54
Dolar
7.24
BIST 100
1,095.50
Altın
1,988.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Prof. Dr. Şaban Tekin açıklamalarda bulunuyor
logo
Kültür Sanat

'Turkcell Platinum İstanbul Night Flight' konserleri eylülde başlayacak

"İstanbul Night Flight" konser serisi kapsamında müzik dünyasının ünlü isimleri İstanbul'da sahne alacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 11.08.2020
'Turkcell Platinum İstanbul Night Flight' konserleri eylülde başlayacak Fotoğraf: AA Arşiv

Istanbul

Müzik dünyasından ünlü isimlerin müzikseverlerle bir araya geldiği, "İstanbul Night Flight" konser serisinin ilki Berlin Symphony Chamber Orkestrası'nın performansıyla 4 Eylül'de başlayacak.

Ana sponsorluğunu Turkcell Platinum'un üstlendiği, Events Across Turkey tarafından düzenlenecek "Turkcell Platinum İstanbul Night Flight" konserleri, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 1 Şubat 2021'e kadar devam edecek.

Konserler kapsamında, 4 Eylül'de dünyaca ünlü şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Symphony Chamber Orkestrası, 12 Eylül'de özel quartet ekibiyle Karsu, 25 Eylül'de Salzburg Symphony Chamber Orkestrası ve 3 Ekim'de ABD'li piyanist Reuel ile 16 Ekim'de Joachim Horsley ilk kez İstanbul'da sahne alacak.

Konserlerde ayrıca 29 Ekim'de An Epic Symphony ve Haykon Cepkin ile Mercan Dede, 21 Kasım'da An Epic Symphony ve Mazhar Alanson, 20 Aralık'ta An Epic Symphony ve Funda Arar, 1 Şubat'ta ise Grammy sahibi ve otoritelerce enstrümanında en iyisi olarak nitelendirilen Çin asıllı çellist Yo-Yo Ma, müzikseverlerle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında organize edilecek etkinlikte, konser öncesi ve sonrası salonun dezenfekte edilmesi, etkinliğin maske takılarak takip edilmesi, oturma düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması, salonların havalandırılması gibi koşullar sağlanacak.









Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere’de karantina döneminde 730 bin kişi işini kaybetti
Rusya'da Kovid-19 aşısı tescillendi
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 184 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bine yaklaştı
Endonezya ocak ayında Kovid-19'a karşı aşının seri üretimine hazırlanıyor

Benzer haberler

'Turkcell Platinum İstanbul Night Flight' konserleri eylülde başlayacak

'Turkcell Platinum İstanbul Night Flight' konserleri eylülde başlayacak