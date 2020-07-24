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Kültür Sanat

Türk yapımı 'Mavzer' Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak

Türk yönetmen Fatih Özcan'ın yönettiği 2020 yapımı "Mavzer", 26. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) dünya prömiyerini yapacak.

Lejla Biogradlija   | 24.07.2020
Türk yapımı 'Mavzer' Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak

Saraybosna

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 14-21 Ağustos'ta düzenlenecek SFF'de dünya prömiyerini yapacak olan "Mavzer", festivalin ana kategorisinde de yarışacak. 

"Mavzer", Anadolu’da bir dağ köyünde geçen bir öyküyü anlatırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli filmin çekimleri Niğde'nin Çamardı ilçesinde yapıldı.

Festivalde 49 film gösterilecek

Festivalde, Türkiye'nin yanı sıra bölge ve Avrupa ülkelerinden 49 filmin gösterimi yapılacak.

Bu arada, belgesel kategorisinde Eytan İpeker yönetmenliğinde çekilen ortak yapım "Yarışmacı" (The Pageant), kısa film kategorisinde Irmak Karasu'nun yönettiği "Mamaville" ile öğrenci filmi kategorisinde Zeynep Dilan Süren yönetmenliğinde çekilen ortak yapım "İstanbul Depresyonu" da bu yılki festivalde yarışacak.

Bosna Hersek'teki savaşın (1992-1995) izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için başlayan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.

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