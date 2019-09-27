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Kültür Sanat

'Türk Müziğini Tanıtma Projesi' ile binlerce öğrenciye ulaşılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, "İki yıl sürecek bu projeyle Türkiye'nin her bir köşesinden binlerce öğrenciye ulaşılacak." dedi.

Osman Akça   | 27.09.2019
'Türk Müziğini Tanıtma Projesi' ile binlerce öğrenciye ulaşılacak

Muğla

Milli Eğitim Bakanlığınca Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında, Muğla'nın Menteşe ilçesinde seminer ve konser düzenlendi.

Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Aylin Şengün Taşçı, "Türk Müziği Tarihi" konulu seminer verdi.

Programda, öğretmen ve öğrencilere Türk müziği tanıtıldı, müziğin ve enstrümanların tarihi ve kültürel boyutu aktarıldı.

Konserde ise ninni, mehter ve tasavvuf müziği ile Osmanlı sultanlarının besteleri ve unutulmayan bestekarların eserlerinden oluşan dinletiler sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, burada yaptığı konuşmada, anlamlı bir programda bir araya geldiklerini, projeyle gençlerin Türk müziğine olan ilgisini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Türk müziğinin ve enstrümanların önemli olduğunu ifade eden Selçuk, "İki yıl sürecek bu projeyle Türkiye'nin her bir köşesinden binlerce öğrenciye ulaşılacak." dedi.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



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