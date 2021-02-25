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Kültür Sanat

Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan 'Dünya Mirası Kentleri' listesine girdi

Kazakistan'ın Türkistan şehri, Dünya Mirası Kentleri Örgütüne resmen üye oldu.

Meiramgul Kussainova   | 25.02.2021
Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan 'Dünya Mirası Kentleri' listesine girdi

Nur Sultan

Türkistan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehrin 2 Nisan'da düzenlenecek 10. Uluslararası Avrasya Dünya Mirası Kentleri Konferansı'na ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Kazakistan'ın güneyindeki ve Türk dünyasının manevi başkenti olarak tanınan Türkistan kentinin Dünya Mirası Kentleri Örgütüne (OWHC) resmen üye olduğu kaydedildi.

Şehrin söz konusu örgüte üye olmasıyla statüsünün yükseleceği vurgulanan açıklamada, "Gök rengi kubbesiyle tüm dünyayı fetheden Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, artık daha fazla turistin ilgi odağı olacak." ifadesi kullanıldı.

Dünya Mirası Kentleri Örgütü, UNESCO tarafından koruma altına alınmış mirasların idaresine ilişkin metotların geliştirilmesi ve uygulanmasına destek olunması amacıyla 1993'te Fas'ın Fes kentinde kurulmuştu.

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