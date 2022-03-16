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Kültür

Türk dizileriyle bilinirliği artan Selçuklu börkü İngiltere'den de talep görüyor

Türk yapımı dönem dizileriyle bilinirliği artan Selçuklu börkü, dünyanın her yerinden talep görüyor.

Serhat Çetinkaya   | 16.03.2022
Türk dizileriyle bilinirliği artan Selçuklu börkü İngiltere'den de talep görüyor

Konya

Dünyanın dört bir tarafında büyük ilgiyle takip edilen Türk dizileri, kültür etkileşimini de beraberinde getiriyor.

Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da tarihi kaynaklardan yararlanarak hazırladıkları börkü farklı kıtalardaki ülkelere gönderen Mehmet Dilekçi, ürünlerinde dönemin başlıklarını birebir yansıtmaya özen gösteriyor.

Dilekçi, arkadaşı Seyit Kara ile 7 yıl önce kurduğu atölyede, el işçiliğiyle 50'den fazla börk modeli üretiyor.

Deri, keçe ve kürkten börk yapımı, işçiliğine göre 2-3 gün sürebiliyor. Kalitenin düşmemesi için atölyedeki üretim sayısı artırılmıyor.

Yılda 20 bine yakın börk yapılan atölyede, üretimin yarısından fazlası yurt dışına gönderiliyor. İngiltere, senelik 3-5 bin siparişle en çok börk gönderilen ülkeler arasında yer alıyor.

"Aslını yansıtmak için çok araştırma yaptık"

Dilekçi, AA muhabirine, "Diriliş Ertuğrul" dizisi başladığında börk yapmaya karar verdiklerini, dizinin popüler olmasından sonra başlıklara ilginin arttığını söyledi.

Çocukluğunda çırak olarak başladığı terziliği uzun yıllar Türkiye ve yurt dışında yaptığını belirten Dilekçi, geçmişte de eski kostümlere ilgi duyduğunu dile getirdi.

İlk yaptığı 15 börkün hemen tükendiğine değinen Dilekçi, "Dizinin 15 bölümünden sonra talep çok hızlandı. Ağırlıkla Selçuklu üzerine çalıştık. Börk 1450'ye kadar kullanılmış. Aslını yansıtmak için çok araştırma yaptık." dedi.

"El işçiliğiyle Selçuklu zırhı da yapmaya başladık"

Dilekçi, daha sonra çekilen dizi ve filmlerin de talebi artırdığını, bunların yurt dışında yayımlanmaya başlamasıyla dünyaya açıldıklarını ifade etti.

Farklı kıtalardaki 9 ülkeye börk ihraç ettiklerine dikkati çeken Dilekçi, şöyle konuştu:

"Güney Amerika, Avrupa ve Asya'daki ülkelere börk gönderiyoruz. En çok İngiltere'den talep geliyor. Orada Asya ülkelerinde birçok Müslüman yaşıyor. Ürünlerimizin yüzde 80'i Avrupa ve Amerika'ya, kalanı da Asya ve Arap ülkelerine gidiyor. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya doğuyu ve batıyı birleştiren bir noktada. Yurt dışındaki Müslümanlar da Türkiye'yi çok sahipleniyor. Yurt dışında Müslümansanız milliyet yok, hepiniz kardeşsiniz. Faslı, Filistinli, Pakistanlı herkes Müslümansa gurbette birbirini kardeş görüyor. Sadece börkle kalmayıp, deriden tamamen el işçiliğiyle Selçuklu zırhı da yapmaya başladık. Tiyatro, dizi, filmlere de kostüm ve börk üretiyoruz."


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