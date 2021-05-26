Turizmin başkenti Antalya yaz turizm sezonundan ümitli
Antalya Valisi Ersin Yazıcı "Güvenli turizm sertifikasıyla hizmet üreten otellerimiz sayesinde pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik. Geçen seneki bu başarılı çalışmalardan dolayı bu sezona daha ümitle bakıyoruz" dedi.
Antalya
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.
Vali Yazıcı, makamında gerçekleşen ziyarette, geçen yıl yıl yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da da olumsuzluklar yaşandığını belirtti.
Gelen misafir sayısının bir önceki yıla göre çok düştüğünü dile getiren Yazıcı, "Pandemiden önce 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli olmak üzere yaklaşık 20 milyon turist ağırladık. Geçtiğimiz turizm sezonunda ise güvenli turizm sertifikasıyla, pandemi koşullarına uygun hizmet veren otellerimiz sayesinde, Avrupa'dan ve dünyanın birçok bölgesinden misafir ağırladık. Güvenli turizm sertifikasıyla hizmet üreten otellerimiz sayesinde pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdik. Geçen seneki bu başarılı çalışmalardan dolayı bu sezona daha ümitle bakıyoruz." diye konuştu.
Antalya'nın denizi, güneşi, plajları, kumsalları ve sahilleriyle eşsiz bir turizm şehri olduğunu ifade eden Yazıcı, Türkiye'nin güzelliklerinden, güneşinden istifade eden Danimarkalı sayısının 500 binlerin altına düşmemesi gerektiğini söyledi.
Antalya, Danimarkalı turistler arasında en popüler bölge
Büyükelçi Annan ise Danimarkalı turistlerin, salgından önceki dönemde olduğu gibi mutlaka Antalya'ya geleceğini belirterek, Antalya'nın kendileri için favori bir destinasyon olduğunu kaydetti.
Annan, 2019'da Türkiye'ye 335 binden fazla Danimarkalı turist geldiğini vurgulayarak, "2020 yılında bu rakam maalesef 45 bine kadar düşmüş. Bu süreç bittiği zaman insanların buraya geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü insanlarımız Antalya'yı ziyaret etmeyi, buradaki misafirperverliği, kültürü, yemeği ve deniz, güneş, kum üçlüsünü çok seviyorlar. Antalya-Alanya arasındaki bölgenin, Danimarkalı turistler arasındaki en popüler bölge olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.
Danimarka ile Türkiye arasındaki ilişkinin sadece turizmden ibaret olmadığını ifade eden Büyükelçi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de yaklaşık 1 milyar avro civarında olduğunu söyledi.