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Kültür

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Çıldır Gölü'nde atlı kızağa bindi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlayan "Turistik Doğu Ekspresi"nin yolcuları kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi.

Cüneyt Çelik   | 17.12.2021
Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Çıldır Gölü'nde atlı kızağa bindi Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'nin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak Ankara'dan Kars'a gelen "Turistik Doğu Ekspresi" treni yolcuları Ani Ören Yeri ve Çıldır Gölü'nü ziyaret etti.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelerek buz üstünde gezmek ve atlı kızak keyfini yaşamak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Kars-Ardahan sınırındaki gölün Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisi soğuk ve sise rağmen yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

İzmir'den Kars'a gelen Yaren Algül, masalsı bir yolculuğun ardından Kars'a geldiklerini ifade ederek, "En popüler olan Doğu Ekspresi ile geldik, mutluyuz yolculuğumuz çok güzel geçti. Burası İzmir'e göre çok soğuk. Buz üzerinde ilk defa yürüyoruz, biraz kaydık ama alıştık. Çok güzel bir ortamı var herkesin en az bir defa buraları görmesi gerekir." diye konuştu.

Çıldır Gölü'nde atlı kızağa binen Meral Bakır da Kars'ı çok beğendiklerini anlatarak, "Trenle geldik ve gezilecek yerleri gezmeye başladık, hava soğuk ama eğlenceli oldu Çıldır Gölü çok güzel." dedi.


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